В Бангкоке из-за протестов ввели режим ЧП

Власти Таиланда объявили о введении в столице страны режима чрезвычайного положения. Это связано с антиправительственными демонстрациями. Теперь в Бангкоке запрещено собираться группами более пяти человек. Кроме того, СМИ не должны распространять новости, которые могут вызвать страх, или намеренно искажать информацию, создавая недопонимание, что может отразиться на национальной безопасности и порядке.

Тем временем протестовавшие у Дома правительства люди начали расходиться. Демонстранты требовали немедленной отставки премьер-министра страны, напоминает РИА Новости. Появилась информация о задержании двух человек - лидеров протестов. Ранее организаторы антиправительственной акции сообщили, что к Дому правительства пришли почти 20 тысяч человек. Полиция же заявляла о 8 тысячах.