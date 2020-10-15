В Бангкоке запретили собирать в группы более пяти человек

Новости

Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
К 10-летию отряда "ЛизаАлерт" выйдет новая серия проекта "Найден_жив" 11:55
Лукашенко: Ситуация в Беларуси осложнена извне 11:54
Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 11:45
Социальные работники рассказали о необычных заявках на горячую линию 11:40
Главу сибирского прииска заподозрили в незаконном обороте драгметаллов 11:37
На Камчатке открыли мемориал погибшим в борьбе с COVID-19 врачам 11:36
Объявлена дата выхода анимационного фильма Disney и Pixar "Душа" 11:25
Toyota Fortuner получил более мощный дизельный мотор. Названы цены 11:24
В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 29% 11:20
В Шотландии зафиксирована рекордная поддержка независимости от Британии 11:20
Стали известны характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты 11:17
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха 11:13
На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров 11:07
Новый истребитель Су-30СМ попали на видео в Казахстане 11:03
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта 10:59
Умер оператор фильмов Скорсезе Кент Л. Уэйнкфорд 10:48
Сериал "Декстер" реанимируют 10:38
В Карелии проверят источники загрязнения акватории Ведлозера 10:33
Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке" 10:26
В Подмосковье мужчина убил школьницу в парке 10:02
Власти Москвы научат камеры лучше фиксировать нарушение самоизоляции 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 11:43
Рубрика: В мире

В Бангкоке запретили собирать в группы более пяти человек

Текст: Юрий Когалов
Власти Таиланда объявили о введении в Бангкоке режима чрезвычайного положения из-за антиправительственных протестов, продолжающихся уже несколько недель. Как пишет The Guardian, в столице запрещено собираться в группы более пяти человек и публиковать сообщения в СМИ и в интернете, которые "могут вызвать страх" или "повлиять на национальную безопасность".
Фото: REUTERS/Lim Huey Teng Фото: REUTERS/Lim Huey Teng
Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

На этот шаг правительство пошло после крупной демонстрации в среду, помешавшей движению кортежа, в котором находилась королева Сутхида, направлявшаяся в буддистский храм. На улицы вышло несколько десятков тысяч человек с требованием отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи и принятия новой конституции, которая бы ограничила власть монарха. Эти призывы звучали и ранее, но сейчас критика монархии прозвучала в присутствии королевы, что запрещено местными законами. Кстати, сам король Маха Вачиралонгкорн, взошедший на трон в 2016 году после смерти своего отца, практически все время живет в Германии, совершая в Таиланд лишь короткие визиты.

В Таиланде продолжаются многотысячные протесты с требованием реформ

Примечательно, что в Таиланде и так действует чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса. Новые ограничения должны помочь также снизить риск распространения инфекции.

"Крайне необходимо принять срочные меры, чтобы эффективно и оперативно положить конец этой ситуации для поддержания мира и порядка", - говорится в правительственном указе.

Новые чрезвычайные меры, как заявляют в Human Rights Watch, позволяют полиции задерживать протестующих без предъявления обвинений на срок до 30 дней.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

Главное сегодня

Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса