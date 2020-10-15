В Бангкоке запретили собирать в группы более пяти человек

Власти Таиланда объявили о введении в Бангкоке режима чрезвычайного положения из-за антиправительственных протестов, продолжающихся уже несколько недель. Как пишет The Guardian, в столице запрещено собираться в группы более пяти человек и публиковать сообщения в СМИ и в интернете, которые "могут вызвать страх" или "повлиять на национальную безопасность".

На этот шаг правительство пошло после крупной демонстрации в среду, помешавшей движению кортежа, в котором находилась королева Сутхида, направлявшаяся в буддистский храм. На улицы вышло несколько десятков тысяч человек с требованием отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи и принятия новой конституции, которая бы ограничила власть монарха. Эти призывы звучали и ранее, но сейчас критика монархии прозвучала в присутствии королевы, что запрещено местными законами. Кстати, сам король Маха Вачиралонгкорн, взошедший на трон в 2016 году после смерти своего отца, практически все время живет в Германии, совершая в Таиланд лишь короткие визиты.

Примечательно, что в Таиланде и так действует чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса. Новые ограничения должны помочь также снизить риск распространения инфекции.

"Крайне необходимо принять срочные меры, чтобы эффективно и оперативно положить конец этой ситуации для поддержания мира и порядка", - говорится в правительственном указе.

Новые чрезвычайные меры, как заявляют в Human Rights Watch, позволяют полиции задерживать протестующих без предъявления обвинений на срок до 30 дней.