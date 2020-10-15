В Беларуси создан биочип для изучения функций головного мозга

Не только регистрировать электрические показатели клетки мозга, но и "обучать" стволовые клетки способен биочип, разработанный белорусскими учеными. Он позволяет, пояснила ученый секретарь академического Института физиологии Маргарита Досина, при котором два года назад и был открыт экспериментальный центр мозга, "детально изучать его функции".

Принцип исследований, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, заключается в том, что специалисты моделируют "различные типы патологий, пытаясь найти адекватные решения". Именно в результате научных поисков, уточнила она, и появился на свет микроприбор, который можно использовать "для изучения нейронных сетей, функций головного мозга и даже создания новых подходов к лечению и восстановлению его структур".

Его уникальность, утверждают белорусские экспериментаторы, именно в том и состоит, что он способен не только регистрировать электрические показатели, поскольку, как известно, клетки мозга относятся к электровозбудимым тканям, но и обучать стволовые клетки. Другими словами, появилась возможность "проводить преддифференцировку стволовых клеток в нейрогенном направлении и получать нервные клетки и ткани", - отметила ученый секретарь.

В этой связи Досина акцентировала внимание, что в новом столетии мир науки стремится минимизировать число экспериментов на животных, предпочитая создавать модели, позволяющих переходить от in vivo к in vitro. И исследователи Института физиологии в данном случает тоже не является исключением.

Его сотрудники разработали биопринтер, на котором можно печатать кусочки ткани, в том числе, и определенные участки мозга. Скажем, "если нужно провести эксперименты, связанные с эпилепсией, мы можем положить такой кусочек мозга на биочип и с помощью данной модели изучить эффективность действия разных лекарственных препаратов", - прокомментировала работу своих коллег ученый секретарь института.