В Беларуси завершились съемки военной драмы "Топор.1943"

В Беларуси завершились съемки продолжения исторической военной драмы "Топор.1943". Главную роль в картине - сибирского отшельника и казачьего офицера в прошлом Ивана Ильича Родина - исполнил народный артист России Андрей Смоляков.

Телепремьера исторической драмы "Топор" состоялась 9 мая 2018 года и стала лучшим эфирным событием. Также картина стала лауреатом премии "ТЭФИ - Летопись Победы" в номинации "Телевизионный художественный сериал".

Действие картины разворачивается в 1941 году: старый отшельник, который 17 лет прожил в сибирской тайге, узнает о начале Великой Отечественной войны и отправляется на фронт защищать Родину.

В продолжении фильма действие пройдет в 1943 году. Накануне наступления Красной Армии группа капитана Белова (его играет Иван Шибанов), в которую входит Иван Родин (играет актер Андрей Смоляков), случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. Разведчики понимают, что только они знают об устроенной немцами засаде. Раненный Белов приказывает Ивану дойти до советского командования и предупредить их об опасности. Он докладывает штабу об увиденных танках и даже воспроизводит тактический номер дивизии, но командование фронта ему не верит - указанную танковую дивизию немцев обнаружил другой разведчик в сотне километров от Анино. Подозревая Ивана в дезинформации и работе на немцев, его арестовывают. Полковник Алёшин (Дмитрий Шевченко) пытается спасти друга: благодаря его настойчивости, командование решает отправить еще одну группу к Анино.

Фото: kino-teatr.ru

- Всегда очень опасно возвращаться к тому, что хорошо прошло, - говорит актер Андрей Смоляков, исполнитель роли Ивана Родина. - Всегда есть какой-то страх, какие-то опасения. Но в то же время приятно вернуться в уже осознанную стихию. Работа шла здорово. Мой герой попадает в уже новые перипетии. Физически было тяжело, трудно, мокро, но это работа, и мы старались сделать всё достойно, чтобы продолжение истории было также интересно зрителю, как и первая часть.

Съемки картины прошли в Беларуси. Привычный Минск зрители в кадре не увидят, но основная часть съемок прошла на территории "Усадьбы снов" в Несвижском районе, на реке Ислочь, что в Минской и Гродненской областях, в деревне Гонолес возле Заславского водохранилища и на многих других площадках республики.