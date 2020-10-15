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Рубрика: В мире

В Бразилии создадут систему здравоохранения на базе особенностей ДНК

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Президент Бразилии Жаир Болсонаро и министр здравоохранения страны Эдуардо Пазуэлло объявили в среду о запуске программы ранней диагностики заболеваний на основе анализа ДНК "Геномы Бразилии". На создание банка генетических данных только в первые четыре года Бразилия потратит более ста миллионов долларов.
Президент Бразилии Жаир Больсонаро и министр здравоохранения Эдуардо Пазуэлло принимают участие в церемонии запуска проекта "Геномы Бразилии", 14 октября 2020 г. Фото: AFP/EVARISTO SA Президент Бразилии Жаир Больсонаро и министр здравоохранения Эдуардо Пазуэлло принимают участие в церемонии запуска проекта "Геномы Бразилии", 14 октября 2020 г. Фото: AFP/EVARISTO SA
Президент Бразилии Жаир Больсонаро и министр здравоохранения Эдуардо Пазуэлло принимают участие в церемонии запуска проекта "Геномы Бразилии", 14 октября 2020 г. Фото: AFP/EVARISTO SA

"Сейчас он делает большой шаг, чтобы мы в Бразилии вошли в элиту в вопросе лечения болезней посредством программы "Геномы Бразилии", - сказал Болсонаро, обращаясь к своему министру здравоохранения.

Фото: iStock
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Национальная программа геномики и точного здоровья предполагает многоэтапность. Сперва будут собраны образцы ДНК ста тысяч бразильцев для изучения их генетических особенностей. Таким образом исследователи намерены выявить связь между представленными в стране генотипами и болезнями. Затем ученые начнут разрабатывать лечение для каждого отдельного человека или группы людей с похожим генотипом. Результатами этой работы смогут воспользоваться все бразильцы в рамках государственной системы здравоохранения.

Для изучения особенностей ДНК власти планируют собрать генетический материал у носителей редких болезней, сердечно-сосудистых расстройств, рака и различных инфекционных заболеваний, как например COVID-19.

"Мы уже отстаем. Большая часть мира уже более восьми лет работает с геномом, применяет генетическую терапию. А мы вынуждены бежать позади" - заявил на церемонии запуска программы глава бразильского Минздрава генерал Пазуэлло.

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