В Германии позитивно оценили введение электронной визы в России

Весьма позитивным посланием является введение в России с 1 января 2021 года электронной визы для граждан из 52 стран, включая Германию. В этой связи больше не будет необходимости в пригласительном письме или резервировании мест в гостинице. ЕС также следует рассмотреть возможность упрощения поездок для российских граждан в деловых, туристических или гуманитарных целях, говорится в заявлении Восточного комитета германской экономики.

"Это сделает поездки в Россию после коронавирусного кризиса проще, чем когда-либо. Взаимная свобода передвижения является огромным шагом к мирному будущему", - отметил председатель Восточного комитета Оливер Гермес.

По его словам, деловые круги Германии настоятельно призывают к "словесному разоружению" и налаживанию конструктивного диалога с российской стороной. В настоящий момент сложилось впечатление, что некоторые политики и средства массовой информации состязаются в том, кто более демонстративно сможет напасть на своего соперника. Однако это не в интересах 80 миллионов немцев и более 140 миллионов граждан России и не в интересах Европы в целом.

Деятель Восточного комитета полагает, что приостановка саммита "Россия - ЕС" и прекращение российско-германских правительственных консультаций с 2014 года были ошибкой. "С тех пор у нас было все меньше и меньше диалога, а конфликтов - все больше", - подчеркнул Гермес. Поэтому немецкая экономика продолжает попытки наводить мосты и способствовать установлению взаимопонимания.

Помимо прочего, по поручению МИД Германии Восточный комитет примет участие в запланированном российско-германском году экономики и устойчивого развития. "Мы очень рады возможности продемонстрировать, что даже в турбулентные времена мы можем достичь гораздо большего, действуя вместе, а не друг против друга", - подчеркнул председатель Восточного комитета.

Гермес предлагает рассмотреть защиту климата и окружающей среды, а также цифровые технологии в качестве совместной задачи. "Если бы мы могли разработать координированную стратегию ЕС и России в этих сферах, континент достойно проявил бы себя в международной конкурентной борьбе. Германия и Россия могли бы внести конкретные предложения", - заключил он.

Восточный комитет германской экономики является крупной региональной инициативой экономики ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация оказывает помощь при реализации проектов, налаживании контактов и в решении вопросов, связанных с выходом на рынок. В сотрудничестве с правительствами стран-партнеров проводится работа по устранению торговых барьеров и улучшению экономических рамочных условий в регионе.