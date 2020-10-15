В Каталонии ужесточили ограничения

Власти Каталонии ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Как заявили в Женералитате, в последние дни в регионе значительно увеличилось число случаев заражения.

В итоге все бары и рестораны в Каталонии вынуждены закрыться, до конца месяца они имеют право работать лишь на вынос. Ресторанам при гостиницах разрешено обслуживать только постояльцев.

Также закрываются на 15 дней все игровые залы и парки развлечений.

На две недели приостанавливаются все непрофессиональные спортивные мероприятия, вне зависимости от их уровня. При этом тренировки решили не отменять, лишь ограничили возможность занятий в спортзалах. Теперь попасть туда можно только по предварительно записи и при условии заполняемости не более 50 процентов.

Магазины, торговые центры и рынки все зависимости от их размеров могут одновременно принять лишь 30 процентов от максимального число покупателей. А их руководство должно гарантировать соблюдение клиентами дистанции в 1,5 метра. Для театров и кинотеатров эта планка установлена на 50 процентах, при этом места надо будет выбрать заранее. Детские площадки теперь будут закрываться в 20.00 по местному времени.

Женералитат обратился к университетам с просьбой перевести занятия (кроме практических) в онлайн-режим. Такая же рекомендация направлена работодателям.

Больше всего каталонцев возмутило закрытие баров и ресторанов. Мэр Барселоны Ада Колау призвала Женералитат определить меры по оказанию помощи этому сектору. Она обеспокоена социальными и экономическими последствиями этого решения. В ассоциациях рестораторов уже оценили убытки от закрытия баров в 900 миллионов евро, многие заведения, по словам их представителей, могут не дожить до конца года.