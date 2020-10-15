В Каталонии ужесточили ограничения

Новости

Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии 14:14
Гигантским месторождениям нефти в Югре предоставят налоговый вычет 14:03
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 14:01
Попова рассказала о случаях COVID-19 среди офисных работников 13:49
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 13:42
В Боливии завершилась предвыборная кампания 13:35
Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке 13:17
Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября 13:07
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье 13:04
Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года 13:03
МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла 12:58
Московские работодатели могут не сдавать отчеты по удаленке еженедельно 12:38
Председатель парламента Кипра заявил об отставке 12:27
Лукашенко выступил за дальнейшее укрепление ОДКБ 12:21
Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 14:15
Рубрика: В мире

В Каталонии ужесточили ограничения

Текст: Юрий Когалов
Власти Каталонии ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Как заявили в Женералитате, в последние дни в регионе значительно увеличилось число случаев заражения.
Фото: Miquel Llop/NurPhoto via Getty Images Фото: Miquel Llop/NurPhoto via Getty Images
Фото: Miquel Llop/NurPhoto via Getty Images

В итоге все бары и рестораны в Каталонии вынуждены закрыться, до конца месяца они имеют право работать лишь на вынос. Ресторанам при гостиницах разрешено обслуживать только постояльцев.

Также закрываются на 15 дней все игровые залы и парки развлечений.

Фото: David Ramos/Getty Images
Испания отмечает национальный праздник в условиях пандемии

На две недели приостанавливаются все непрофессиональные спортивные мероприятия, вне зависимости от их уровня. При этом тренировки решили не отменять, лишь ограничили возможность занятий в спортзалах. Теперь попасть туда можно только по предварительно записи и при условии заполняемости не более 50 процентов.

Магазины, торговые центры и рынки все зависимости от их размеров могут одновременно принять лишь 30 процентов от максимального число покупателей. А их руководство должно гарантировать соблюдение клиентами дистанции в 1,5 метра. Для театров и кинотеатров эта планка установлена на 50 процентах, при этом места надо будет выбрать заранее. Детские площадки теперь будут закрываться в 20.00 по местному времени.

Женералитат обратился к университетам с просьбой перевести занятия (кроме практических) в онлайн-режим. Такая же рекомендация направлена работодателям.

Больше всего каталонцев возмутило закрытие баров и ресторанов. Мэр Барселоны Ада Колау призвала Женералитат определить меры по оказанию помощи этому сектору. Она обеспокоена социальными и экономическими последствиями этого решения. В ассоциациях рестораторов уже оценили убытки от закрытия баров в 900 миллионов евро, многие заведения, по словам их представителей, могут не дожить до конца года.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
Боевики планировали теракт у монумента "Родина-мать"
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса