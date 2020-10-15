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15.10.2020 20:10
Рубрика: В мире

Зе продолжает шутить

В Киеве придумали Донбассу свободную экономическую зону
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает озвучивать темы общенародного опроса, приуроченного к местным выборам 25 октября. Второй вопрос - всего их будет пять - формально посвящен Донбассу, однако ни малейшего касательства к реальной проблематике региона и объективной реальности вообще не имеет.
Зеленский тщетно пытается вернуть угасший интерес украинцев к себе и своей партии "Слуга народа". Фото: Gettyimages Зеленский тщетно пытается вернуть угасший интерес украинцев к себе и своей партии "Слуга народа". Фото: Gettyimages
Зеленский тщетно пытается вернуть угасший интерес украинцев к себе и своей партии "Слуга народа". Фото: Gettyimages

Напомним, во вторник Зеленский решил оживить интерес к выборам, на которых партию "Слуга народа", исходя из имеющейся социологии и хода кампании, ожидает показательный провал. "На избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали", - заявил Зеленский избирателям, обращаясь к ним на "ты".

Фото: GettyImages
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Чиновники президентского офиса сразу дали понять, что вопросов о русском языке, выполнении Украиной Минских соглашений, сотрудничестве с МВФ и НАТО, а равно об отношениях с Россией задано не будет. И это понятно - результаты в очередной раз зафиксировали бы идеологический и территориальный раскол украинского общества, что совсем не укладывается в концепцию шоу, задуманного Зеленским.

Но поскольку вовсе не вспомнить о Донбассе не получается - именно о гражданской войне чаще всего говорят украинцы "на кухнях и с таксистами", второй вопрос Зеленский сформулировал так: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

И теперь возникают вопросы к самому Зеленскому, уточняющие и риторические. Например, о какой части Донбасса идет речь - контролируемой украинскими силовиками или о народных республиках тоже? Если о контролируемой, то как украинский президент представляет себе свободную экономическую зону (СЭЗ) там, где действуют военно-гражданские администрации, но не действует право? Не станет ли эта СЭЗ точкой сбора контрабандистов и бизнесменов, прячущих и отмывающих таким образом преступные и коррупционные доходы? О какой свободной экономике можно вообще говорить, когда не решен главный вопрос - политический, и Киев упрямо отказывается выполнять Минские соглашения? В конце длинного списка недоумений будет вопрос о том, сам Зеленский это придумал или подсказали скрытые недоброжелатели в офисе.

Очевидно, украинцам предлагается фарс, манипуляция, халтурно замаскированная под "креативный подход" и имеющая единственной целью создание альтернативной реальности, где нет Минских соглашений, страданий мирного населения и украинской армии, больше похожей на банду.

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Впрочем, на дурную шутку похож и первый вопрос - о пожизненном заключении для особо крупных коррупционеров. Такой вопрос от человека, который обещал безжалостно "сажать" коррупционеров, но за полтора года не посадил хотя бы на неделю никого из известных воров и кровопийц во главе с Петром Порошенко, прозвучал как откровенное издевательство.

Да и сама идея опроса, не имеющего юридической силы, от участия в котором всякий может отказаться, является отчаянной, почти конвульсивной попыткой повысить явку на местных выборах и вернуть интерес к собственной персоне и своей виртуальной партии.

Поэтому единственный показатель, интересующий теперь местных социологов, - количество.

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