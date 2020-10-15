В МФЦ можно будет получить бумажную копию электронных документов

Новости

Путин отметил обострение проблемы безработицы 14:52
Немецкий бизнес настраивается на неполитизированный диалог с РФ 14:45
Елизавета II впервые с начала пандемии посетила мероприятие вне резиденции 14:40
В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов 14:34
Руководитель Кубанского казачьего хора стал Героем Труда 14:32
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе 14:28
Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов 14:19
В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии 14:14
Гигантским месторождениям нефти в Югре предоставят налоговый вычет 14:03
Роспотребнадзор: Коронавирус не стал злее или опаснее 14:01
Попова рассказала о случаях COVID-19 среди офисных работников 13:49
В Минздраве назвали условие госпитализации при COVID-19 13:42
В Боливии завершилась предвыборная кампания 13:35
Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке 13:17
Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября 13:07
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье 13:04
Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года 13:03
МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла 12:58
Московские работодатели могут не сдавать отчеты по удаленке еженедельно 12:38
Председатель парламента Кипра заявил об отставке 12:27
Лукашенко выступил за дальнейшее укрепление ОДКБ 12:21
Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 14:33
Рубрика: Власть

В МФЦ можно будет получить бумажную копию электронных документов

Текст: Ирина Алпатова
Онлайн-документы с портала госуслуг можно будет распечатывать и заверять в МФЦ. С введением электронного документооборота многие справки и выписки будут обладать юридической силой только в электронном формате. Чтобы сделать юридически равнозначную бумажную копию, документ надо будет направить в один из многофункциональных центров (МФЦ), где его распечатают и заверят. Проект постановления об этом подготовило Минцифры. Документ размещен для общественного обсуждения на портале правовых актов.

Пока не все организации готовы принимать документы в электронном виде. Например, в поликлинике могут потребовать предоставить на бумаге свидетельство о временной регистрации. Управляющая компания для расчета платы за услуги может попросить предоставить свидетельство о регистрации по месту жительства. В банке могут попросить предоставить в печатном виде правоустанавливающие документы на квартиру или дом. Бумажные версии документов может потребовать и работодатель, который еще не перешел на электронный документооборот.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ назвал срок перевода госуслуг в электронный формат

Чтобы получить юридически значимую бумажную копию, гражданам надо будет записаться в МФЦ, пояснил Алексей Горобцов, директор департамента передовых цифровых решений Минцифры. В качестве примера он привел гражданина, которому по месту требования нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Он заказывает ее на портале госуслуг, получает в личном кабинете, затем направляет в выбранный МФЦ и приезжает забрать копию, заверенную сотрудником центра.

Бумажные версии могут понадобиться и людям с консервативным мышлением, которые пока не привыкли к цифровым форматам. "При этом важно еще раз напомнить, что самостоятельно распечатанный электронный документ не имеет юридической силы и не может квалифицироваться как подписанный", - обращают внимание в Минцифре.

Власть Право Личные документы Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
Боевики планировали теракт у монумента "Родина-мать"
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия