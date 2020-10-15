В МФЦ можно будет получить бумажную копию электронных документов

Пока не все организации готовы принимать документы в электронном виде. Например, в поликлинике могут потребовать предоставить на бумаге свидетельство о временной регистрации. Управляющая компания для расчета платы за услуги может попросить предоставить свидетельство о регистрации по месту жительства. В банке могут попросить предоставить в печатном виде правоустанавливающие документы на квартиру или дом. Бумажные версии документов может потребовать и работодатель, который еще не перешел на электронный документооборот.

Чтобы получить юридически значимую бумажную копию, гражданам надо будет записаться в МФЦ, пояснил Алексей Горобцов, директор департамента передовых цифровых решений Минцифры. В качестве примера он привел гражданина, которому по месту требования нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Он заказывает ее на портале госуслуг, получает в личном кабинете, затем направляет в выбранный МФЦ и приезжает забрать копию, заверенную сотрудником центра.

Бумажные версии могут понадобиться и людям с консервативным мышлением, которые пока не привыкли к цифровым форматам. "При этом важно еще раз напомнить, что самостоятельно распечатанный электронный документ не имеет юридической силы и не может квалифицироваться как подписанный", - обращают внимание в Минцифре.