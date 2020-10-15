В Москве состоится электро-перфоманс PURPOSE

17 октября в зале "Мир" Miss Monique, Far&High, Павел Хвалеев и другие воплотят свои представления о прекрасном в танцевальной музыке.

Безостановочно работающий конвейер dance-индустрии, с которого сходит невообразимое количество пластинок, кажется, окончательно убрал из клубной электроники даже намек на оригинальность. Однако команда Globalclubbing, выросшая из любви к Depeche Mode, Faithless и Chemical Brothers, умудряется угождать любителям ночной жизни, не скатываясь в конформизм. Лайнап очередной вечеринки PURPOSE - лучшее тому подтверждение.

PURPOSE - это своего рода музыкальный хаб, где, дополняя друг друга, соседствуют разные Deep & Progressive направления. На двух тысячах квадратных метрах зала "Мир" появятся артисты, чьи имена говорят сами за себя. Треки Miss Monique звучат сегодня повсеместно - от boat party на Ибице до фестивалей Untold и ADE. Зажигательную киевлянку ценят Армин ван Буурен, Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд, ее лейбл Siona Records вошел в десятку самых популярных, а подкаст набрал в YouTube 25 миллионов просмотров.

Еще один хедлайнер - половина культового проекта Moonbeam Павел Хвалеев, для которого клубный звук - лишь отправная точка для свободного психоделического полета. И, наконец, вишенка на торте - российский проект Far & High, первым же своим релизом взорвавший Beatport Top 10.

Откроют шоу Purpose его амбассадоры Sander Zhukov и Alexander Prokhorov, которые выйдут на сцену в 23.30, чтобы подготовить публику к ночным танцевальным безумствам.