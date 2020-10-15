В последней декаде октября на Земле ожидается магнитная буря

С 20 по 29 октября на нашей планете ожидаются магнитные бури. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Росгидромета.

По данным Института прикладной геофизики им. Е.К. Федорова Росгидромета, в последнюю неделю октября ожидаются рекуррентные возмущения геомагнитного поля. Умеренная магнитная буря возможна 25 и 26 октября.

А с 20 по 24 октября и с 27 по 29 октября возмущение магнитного поля будет слабым. Увеличение мощности возмущений до сильных, по оценкам специалистов, маловероятно.

Напомним, что Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова является научно-исследовательским и координационно-методическим центром Росгидромета в области фундаментальных и прикладных исследований в околоземном космическом пространстве, магнитосфере, ионосфере и верхней атмосфере с учетом солнечной активности и антропогенной деятельности.