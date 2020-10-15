В РФ открыт первый магазин вкладов на диване - финансовый маркетплейс

Московская биржа открыла первый финансовый маркетплейс в России - платформу личных финансов "Финуслуги". На ней можно не только сравнивать предложения банков, но и открыть вклад.

Недавно был принят закон о таких финансовых платформах. Ожидается, что позже откроются еще несколько маркетплейсов. В ближайшее время на "Финуслугах", помимо вкладов, начнутся продажи ОСАГО (биржа обещает "самое дешевое ОСАГО") и потребительские кредиты. Кроме того, на маркетплейсах будут представлены и наиболее простые инвестиционные инструменты - ОФЗ и ОФЗ-н, облигации регионов, ПИФы.

Для доступа к услугам всех банков, представленных на платформе, требуется зарегистрироваться (проще всего через аккаунт на портале госуслуг) и один раз подтвердить личность - вызвать курьера, эта услуга доступна на старте в 28 регионах (административные центры плюс радиус 90 км), уточнили в Московской бирже. Пока на "Финуслугах" представлены лишь несколько небольших банков - "Центр-инвест", СКБ-банк, Металлинвестбанк, "Держава", "Ресо Кредит", Банк жилищного финансирования, до конца год подключатся еще 10 банков (ДОМ.РФ, Газпромбанк, Совкомбанк и другие), сообщил управляющий директор по развитию платежных платформ Московской биржи Игорь Алутин.

Факт открытия вклада, а в будущем и совершения других сделок фиксируется в регистраторе финансовых транзакций (создан Национальным расчетным депозитарием), который контролирует Банк России. Он юридически защищает проведенные на платформе сделки - содержит юридически значимую "золотую запись", в том числе гарантирующую выплату страховки в случае краха банка. Доступ к договорам, заключенным на платформе, открыт через портал госуслуг и личный кабинет маркетплейса, там можно проверить, как выплачиваются проценты по вкладу.

"Фактически мы создаем магазин на диване финансовых продуктов, - сказал первый зампред Банка России и идеолог создания маркетплейсов Сергей Швецов. - Миссия маркетплейса - сделать российский рынок действительно экстерриториальным, предоставив гражданину доступ к широкому кругу поставщиков и продуктов из любой точки страны, где есть доступ в интернет, и наоборот, - предоставить участникам финансового рынка доступ к клиентской базе маркетплейса, независимо от места нахождения".

"Вклад становится товаром, и купить его можно так же просто и легко, как мы покупаем лего для наших детей", - сказала советник Швецова и куратор проекта создания маркетплейсов Елена Чайковская.

Канал продаж через маркетплейсы призван повысить конкуренцию по базовым финансовым продуктам, устранив ценовую дискриминацию граждан, имеющих ограниченный выбор финансовых услуг в офлайне, подчеркнул Швецов. "Мы ожидаем не только выравнивания ставок по вкладам с одинаковыми параметрами, но и повышение взаимозависимости ставок по разным финансовым инструментам с одинаковыми потребительскими свойствами - вклады, облигации, иногда продукты страхования, продукты доверительного управления", - добавил он.

Когда Банк России инициировал закон о маркетплейсе, предполагалось, что он заработает в связке с другим инфраструктурным проектом регулятора - удаленной биометрической идентификацией клиентов, однако в итоге биометрия не вошла в закон о финансовых платформах. Подтверждение личности возможно только через вызов курьера, даже в том случае если клиент имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

"В теории маркетплейс может усилить конкуренцию в борьбе за клиента - как в привлечении вкладов, так и в выдаче кредитов или в продаже комиссионных продуктов, на практике всё будет зависеть от того, насколько широкой будет партнёрская сеть, и будут ли эти сервисы широко интегрированы в различные приложения для пользователей банковских услуг, - говорит директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. - Крупнейшие банки в меньшей степени заинтересованы в участии в подобных проектах".