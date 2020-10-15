В России изменятся правила налогообложения нефтяной отрасли

С 1 января 2021 года изменяются параметры налога на добавленный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяной отрасли. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

По оценке Минфина, с 2021 по 2023 годы это увеличит доходы федерального бюджета на 686 млрд рублей. В 2021 году дополнительные поступления в казну из нефтегазовой отрасли составят 223 млрд, в 2022 году - 255 млрд, а в 2023 году - 208 млрд рублей. Их обеспечит отмена части льгот по НДПИ и экспортной пошлины на нефть, а также ужесточение параметров НДД.

Пилот последнего был запущен в 2019 году для отдельных участков недр в Западной и Восточной Сибири, Каспия и Арктики, и предполагалось, что для оценки успешности налогового эксперимента его параметры и регионы использования не будут изменяться в течение 3 лет.

Теперь одновременно с ужесточением условий НДД периметр его действия расширяется. Он предлагается как альтернатива упраздняемым льготам по НДПИ. Обновленный НДД смогут применить месторождения на Северном Кавказе, Сахалинской, Оренбургской и Самарской областях.

В пресс-службе Минфина неоднократно подчеркивали "РГ", что корректировки не приведут к сокращению нефтедобычи и не окажут негативного влияния на развитие нефтяной отрасли в целом. В ведомстве считают, что принимаемые меры позволят оптимизировать предоставление налоговых льгот в нефтяной отрасли, а также компенсировать выпадающие доходы бюджета, объем которых в 2019 году превысил запланированные показатели (по НДД) и составил порядка 200 млрд рублей.

При этом глава Минэнерго Александр Новак во время рабочей поездки по Красноярскому краю заявил, что его ведомство до конца года оценит влияние новых налоговых условий в нефтяной отрасли на работу компаний и добычу углеводородов. По его словам, пока сложно дать точную оценку изменения объемов добычи в результате корректировки налогового режима, учитывая, что сейчас производство сокращено искусственно (из-за сделки ОПЕК+). "Многое будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от ситуации в экономике в целом, в том числе от тех инвестиционных программ, которые будут у компаний", - сказал Новак.

Кроме нефтяной отрасли закон корректирует НДПИ для добычи отдельных видов твердых полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, калийных солей другие). Вводится повышенный рентный коэффициент равный 3,5. Он не будет применяться в отношении новых инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, реализуемых в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.