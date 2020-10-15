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15.10.2020 18:25
Рубрика: Экономика

Где вклады не пропадали

В России появился новый способ положить деньги в банк
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Московская биржа открыла первый финансовый маркетплейс в России - платформу личных финансов "Финуслуги" (название должно отсылать к порталу госуслуг). На ней можно сравнить предложения разных банков и там же открыть вклад.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Недавно был принят закон о таких финансовых платформах. Ожидается, что позже откроются еще несколько маркетплейсов. На "Финуслугах", помимо вкладов, скоро начнутся продажи ОСАГО и потребительских кредитов. Кроме того, на маркетплейсах будут представлены и наиболее простые инвестиционные инструменты - ОФЗ, облигации регионов, ПИФы.

Фото: iStock
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Для доступа к услугам банков, представленных на платформе, требуется регистрация (проще всего через портал госуслуг) и подтверждение личности у курьера. Факт открытия вклада, а в будущем и совершения других сделок фиксируется в регистраторе финансовых транзакций (создан Национальным расчетным депозитарием), который контролирует Банк России. Он защищает вкладчика - содержит юридически значимую "золотую запись", в том числе гарантирующую выплату страховки в случае краха банка. Доступ к договорам, заключенным на платформе, открыт через портал госуслуг.

"Фактически мы создаем магазин на диване финансовых продуктов, - сказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. - Миссия маркетплейса - сделать российский рынок действительно экстерриториальным, предоставив гражданину доступ к широкому кругу поставщиков и продуктов из любой точки страны, где есть доступ в интернет, и наоборот, - предоставить участникам финансового рынка доступ к клиентской базе маркетплейса, независимо от места нахождения".

Пока на "Финуслугах" представлены лишь несколько небольших банков, до конца года подключатся еще 10, включая более крупные Газпромбанк, Совкомбанк, ДОМ.РФ, сообщил управляющий директор по развитию платежных платформ Мосбиржи Игорь Алутин. Сбербанк не комментирует эту тему, ВТБ рассматривает возможность участия, сообщил "РГ" руководитель управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

Другие крупные банки не ответили на запрос "РГ". Заметное влияние на рынок вкладов площадка будет оказывать, когда к ней присоединится более 15 банков из топ-50 по депозитам физлиц, причем не обязательно самых крупных из них, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Юридически значимую "золотую запись" об открытом вкладе можно проверить через портал госуслуг - услуга "Выписка Регистратора финансовых транзакций"

Канал продаж через маркетплейсы призван повысить конкуренцию по базовым финансовым продуктам, устранив ценовую дискриминацию граждан, имеющих ограниченный выбор финансовых услуг в офлайне, подчеркнул Швецов. "Мы ожидаем не только выравнивания ставок по вкладам с одинаковыми параметрами, но и повышения взаимозависимости ставок по разным финансовым инструментам с одинаковыми потребительскими свойствами - вклады, облигации, иногда продукты страхования, продукты доверительного управления", - добавил он.

Фото: iStock
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"В теории маркетплейс может усилить конкуренцию в борьбе за клиента - как в привлечении вкладов, так и в выдаче кредитов или в продаже комиссионных продуктов, на практике все будет зависеть от того, насколько широкой будет партнерская сеть и будут ли эти сервисы широко интегрированы в различные приложения для пользователей банковских услуг, - говорит директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. - Крупнейшие банки в меньшей степени заинтересованы в участии в подобных проектах".

Когда ЦБ инициировал закон о маркетплейсе, предполагалось, что он заработает в связке с другим инфраструктурным проектом регулятора - удаленной биометрической идентификацией клиентов, однако в итоге биометрия не вошла в закон о финансовых платформах. Идентификация возможна только через вызов курьера, даже если клиент имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. У "Финуслуг" вызов курьера возможен на старте в 28 регионах (административные центры плюс радиус 90 км), уточнили на Московской бирже. Тем не менее предполагается, что привлечение клиентов через маркетплейс все равно будет обходиться банкам дешевле, чем через офисы.

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