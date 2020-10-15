В Шотландии зафиксирована рекордная поддержка независимости от Британии

В Шотландии до рекордного уровня выросло число сторонников получения независимости от Великобритании, проходящей болезненный процесс выхода из ЕС. Как сообщает издание Politico.eu со ссылкой на данные последнего социологического опроса Ipsos MORI, в настоящее время 58 процентов шотландцев выступают за выход из состава Соединенного королевства, а 42 процента - против. Именно так проголосовали бы жители региона, если повторный референдум на этот счет провести немедленно, отмечают авторы опроса общественного мнения.

Напомним, что первый подобный референдум состоялся осенью 2014 года и в ходе него 55,3 процента шотландцев выступили против независимости от Лондона. Однако затянувшаяся история с Brexit, которого категорически не желают жители Шотландии, внесла свои коррективы в общественное мнение "горцев". К последним факторам, укрепивших их решимость выйти из-под опеки Британии, комментаторы относят пандемию коронавируса, во время которой центральное английское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона полностью провалило текст на компетентность.

В отличие от Лондона, шотландское правительство в Эдинбурге выступало за более строгие ограничения для борьбы с COVID-19 и гораздо медленнее открывало экономику своего региона в период эпидемии. В итоге, согласно соцопросу Ipsos MORI, главу правительства Шотландии и первого министра Николу Стерджен в настоящее время поддерживают две трети шотландцев, тогда как работу Бориса Джонсона негативно оценивают три четверти опрошенных.

В минувшем сентябре Стерджен заявила о планах подготовить законопроект о проведении второго референдума о независимости, ориентировочно весной 2021 года. Эксперты указывают, что такой политически выверенный ход обеспечивает возглавляемой ей Шотландской национальной партии (ШНП) дополнительную поддержку на предстоящих в мае следующего года выборах в парламент Шотландии.

В настоящее время Лондон категорически отказывает Эдинбургу в праве организации очередного голосования по крайне чувствительному для британцев вопроса. В этой связи лидеры ШНП, уже предложили оспорить такой подход англичан в суде.

Компетентно

Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД:

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сразу после референдума о членстве Британии в ЕС в 2016 году заявила, что в изменившихся обстоятельствах будет добиваться повторного референдума о независимости Шотландии.

Изменение обстоятельств заключалось в том, что большинство избирателей-шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, то есть против "брекзита". Однако провести референдум о независимости Шотландии на законных основаниях возможно лишь с согласия центрального правительства Великобритании и с одобрения обеих палат британского парламента. Проблема для Стерджен заключается в том, чтобы провести референдум на легальных основаниях в целях дальнейшего международного признания независимости Шотландии.