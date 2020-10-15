Новости

Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
К 10-летию отряда "ЛизаАлерт" выйдет новая серия проекта "Найден_жив" 11:55
Лукашенко: Ситуация в Беларуси осложнена извне 11:54
Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 11:45
Социальные работники рассказали о необычных заявках на горячую линию 11:40
Главу сибирского прииска заподозрили в незаконном обороте драгметаллов 11:37
На Камчатке открыли мемориал погибшим в борьбе с COVID-19 врачам 11:36
Объявлена дата выхода анимационного фильма Disney и Pixar "Душа" 11:25
Toyota Fortuner получил более мощный дизельный мотор. Названы цены 11:24
В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 29% 11:20
В Шотландии зафиксирована рекордная поддержка независимости от Британии 11:20
Стали известны характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты 11:17
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха 11:13
На Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров 11:07
Новый истребитель Су-30СМ попали на видео в Казахстане 11:03
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта 10:59
Умер оператор фильмов Скорсезе Кент Л. Уэйнкфорд 10:48
Сериал "Декстер" реанимируют 10:38
В Карелии проверят источники загрязнения акватории Ведлозера 10:33
Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке" 10:26
В Подмосковье мужчина убил школьницу в парке 10:02
Власти Москвы научат камеры лучше фиксировать нарушение самоизоляции 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 11:20
Рубрика: В мире

В Шотландии зафиксирована рекордная поддержка независимости от Британии

Текст: Александр Гасюк
Фото: EPA-EFE/ROBERT PERRY Фото: EPA-EFE/ROBERT PERRY
Фото: EPA-EFE/ROBERT PERRY

В Шотландии до рекордного уровня выросло число сторонников получения независимости от Великобритании, проходящей болезненный процесс выхода из ЕС. Как сообщает издание Politico.eu со ссылкой на данные последнего социологического опроса Ipsos MORI, в настоящее время 58 процентов шотландцев выступают за выход из состава Соединенного королевства, а 42 процента - против. Именно так проголосовали бы жители региона, если повторный референдум на этот счет провести немедленно, отмечают авторы опроса общественного мнения.

В Шотландии запретили продавать алкоголь внутри пабов

Напомним, что первый подобный референдум состоялся осенью 2014 года и в ходе него 55,3 процента шотландцев выступили против независимости от Лондона. Однако затянувшаяся история с Brexit, которого категорически не желают жители Шотландии, внесла свои коррективы в общественное мнение "горцев". К последним факторам, укрепивших их решимость выйти из-под опеки Британии, комментаторы относят пандемию коронавируса, во время которой центральное английское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона полностью провалило текст на компетентность.

В отличие от Лондона, шотландское правительство в Эдинбурге выступало за более строгие ограничения для борьбы с COVID-19 и гораздо медленнее открывало экономику своего региона в период эпидемии. В итоге, согласно соцопросу Ipsos MORI, главу правительства Шотландии и первого министра Николу Стерджен в настоящее время поддерживают две трети шотландцев, тогда как работу Бориса Джонсона негативно оценивают три четверти опрошенных.

В минувшем сентябре Стерджен заявила о планах подготовить законопроект о проведении второго референдума о независимости, ориентировочно весной 2021 года. Эксперты указывают, что такой политически выверенный ход обеспечивает возглавляемой ей Шотландской национальной партии (ШНП) дополнительную поддержку на предстоящих в мае следующего года выборах в парламент Шотландии.

В настоящее время Лондон категорически отказывает Эдинбургу в праве организации очередного голосования по крайне чувствительному для британцев вопроса. В этой связи лидеры ШНП, уже предложили оспорить такой подход англичан в суде.

Компетентно

Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД:

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сразу после референдума о членстве Британии в ЕС в 2016 году заявила, что в изменившихся обстоятельствах будет добиваться повторного референдума о независимости Шотландии.

Изменение обстоятельств заключалось в том, что большинство избирателей-шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, то есть против "брекзита". Однако провести референдум о независимости Шотландии на законных основаниях возможно лишь с согласия центрального правительства Великобритании и с одобрения обеих палат британского парламента. Проблема для Стерджен заключается в том, чтобы провести референдум на легальных основаниях в целях дальнейшего международного признания независимости Шотландии.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса