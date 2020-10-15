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Рубрика: В мире

В Швейцарии хотят запретить сладости на кассе магазинов

Текст: Александр Саможнев

Для многих родителей шоппинг становится настоящим испытанием, особенно непосредственно перед выходом. Там предлагаются все виды сладостей, которые побуждают детей клянчить. Однако скоро это должно уйти в прошлое. Депутат Национального совета социал-демократ Лоуренс Фельман-Рийе предлагает запретить "хныкающие товары" на кассах магазинов для пропаганды здорового питания, пишет газета Luzerner Zeitung.

Фото: REUTERS
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На зимней сессии парламента Фельман-Рийе представит соответствующий законопроект. Это предложение уже нашло поддержку Швейцарского общества по проблемам расстройств пищевого поведения и организации по защите прав потребителей во франкоязычной Швейцарии.

Образцом для подражания стал город Беркли в Калифорнии. С марта 2021 года там будет действовать запрет на продажу сладостей на кассах по всех магазинах площадью не менее 230 квадратных метров. Вместо этого будут представлены более здоровые продукты питания и напитки. Новое правило является частью инициативы в области городского здравоохранения.

Швейцарские предприятия розничной торговли выступают против нового регулирования. Бизнес утверждает, что покупатели нуждаются в подобных услугах. Кроме того, имеются семейные торговые точки, где нет сладостей на кассах. Правда, их не так много по всей стране.

Исключение составляет одна из крупных торговых сетей Швейцарии. В своих филиалах вместо сладостей она предлагают закуски без сахара, например, орехи. Это позволяет родителям проводить "время без нытья", комментирует представительница торговли.

Между тем ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара 10 процентами используемой энергии. Это означает, что из 2000 килокалорий в день должно потребляться не более 50 граммов сахара. По оценкам Федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов, в Швейцарии на одного человека в день потребляется около 110 граммов сахара. Это значительно больше, чем рекомендовано. Повышенное потребление сладостей может привести к таким заболеваниям, как диабет или проблемам с сердцем.

В мире Европа Швейцария

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