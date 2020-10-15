В США изъята крупнейшая в истории страны партия метамфетамина

Американские власти задержали тонну метамфетамина. Об этом сообщил и.о. директора Управления по борьбе с наркотиками Тимоти Ши, подчеркнув, что это крупнейшая в истории США конфискация данного искусственно синтезируемого наркотика.

Операция по захвату запрещенных веществ была организована в начале октября в Калифорнии. Властям удалось "накрыть" крупную сеть складирования и распространения наркотиков, пишет РИА Новости.

Кроме 1008 килограммов метамфетамина, были также изъяты 405 килограммов кокаина и шесть килограммов героина. Установлено, что их поставлял в США крупнейший мексиканский наркокартель "Синалоа".