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11.10.2020 06:32
Рубрика: В мире

В Таджикистане стартовали президентские выборы

Фото: Амир Исаев/РИА Новости Фото: Амир Исаев/РИА Новости
Фото: Амир Исаев/РИА Новости

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане стартовало голосование на выборах президента. По всей стране рано утром открылись 3 375 участков. Еще 39 избирательных участков будут работать в 29 странах, включая Россию.

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В списки избирателей внесены около пяти миллионов человек, пишет ТАСС. На фоне пандемии коронавируса, на всех избирательных участках заготовлен запас дезинфицирующих средств, а также перчаток и медицинских масок. Всем гражданам на входе будут измерять температуру.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов - действующий президент Эмомали Рахмон, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от коммунистов.

Предварительные итоги голосования будут озвучены 12 октября.

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