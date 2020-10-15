В Таджикистане стартовали президентские выборы

В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане стартовало голосование на выборах президента. По всей стране рано утром открылись 3 375 участков. Еще 39 избирательных участков будут работать в 29 странах, включая Россию.

В списки избирателей внесены около пяти миллионов человек, пишет ТАСС. На фоне пандемии коронавируса, на всех избирательных участках заготовлен запас дезинфицирующих средств, а также перчаток и медицинских масок. Всем гражданам на входе будут измерять температуру.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов - действующий президент Эмомали Рахмон, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от коммунистов.

Предварительные итоги голосования будут озвучены 12 октября.