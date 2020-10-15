В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" уже поступила в Венесуэлу, и в стране начались ее испытания. Об этом заявил президент Николас Мадуро, отметив, что в тестах участвуют две тысячи волонтеров.

Венесуэльский лидер также сообщил, что в страну будет доставлена и китайская вакцина. После испытаний двух препаратов и одобрения ВОЗ, начнется вакцинация всего населения Венесуэлы. "Я думал, что она начнется с апреля, но, если раньше - лучше", - цитирует Мадуро РИА Новости.

Планируется, что в первую очередь будут привиты работники систем здравоохранения и образования, люди старшего возраста и те, у кого есть хронические заболевания. Ранее Мадуро сообщал, что его сын и сестра примут участие в клинических испытаниях вакцины.

Отметим, что Боливарианская республика является первым государством в западном полушарии, которое будет участвовать в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины. В будущем предполагается ее производство на территории страны.