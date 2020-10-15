Вечером 15 октября в Москве ожидается погодная гипоксия

В столице в четверг сохранится температура воздуха выше нормы на 3-4 градуса, но из-за понижения атмосферного давления возможно развитие погодной гипоксии. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, днем 15 октября столичный регион будет находиться в южной части циклона. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до +13...+16 градусов, ветер в порывах достигнет до 17 м/с. Как отмечают синоптики, во второй половине дня из-за снижения атмосферного давления ожидается погодная гипоксия. Это может сказаться на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и суставов, перенесших сосудистые нарушения и имеющих кислородную недостаточность.