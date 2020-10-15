Видео: Для дельфинариев и цирков разработан плавающий робот-дельфин

Американские инженеры-аниматроники создали робота-дельфина, который внешне не отличим от живых млекопитающих. Животное плавает, прыгает через обручи и выполняет акробатические трюки в тематических парках.

Как сообщает телекомпания Arynews, для изготовления водоплавающего робота использовался медицинский силикон.

Длина дельфина 2,5 метра, а вес - 250 килограммов. Управляется аниматроник оператором по радиоканалу. Полученная модель уже прошла испытания в Калифорнии и призвана заменить содержащихся в неволе дельфинов.

Как сообщил основатель и генеральный директор Edge Innovations Уолт Конти, в дельфинариях мира используется около трех тысяч дельфинов, и робот сможет привлечь зрителей в парки и цирки, где запрещены выступления с живыми особями.