Видео: российские МиГ-29М/М2 и Ка-52 стали гордостью ВВС Египта

Военно-воздушные силы Арабской Республики Египет 2 ноября будут отмечать 90 лет со дня своего основания. Студия министерства обороны АРЕ подготовила к юбилею документальный фильм "Небесные орлы", где рассказывается об истории этого вида вооруженных сил.

С середины 50-х годов ВВС данного государства стали получать советские истребители МиГ-15, фронтовые бомбардировщики Ил-28, вертолеты Ми-4.

Позже на вооружение начали поступать такие знаменитые машины как МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Су-7, Ту-16, Ан-12 и винтокрылые Ми-6, Ми-8.

Эта техника принимала активное участие в вооруженном противостоянии с Израилем, некоторые образцы были задействованы в ходе конфликта в Йемене.

В 70-е годы пилоты Египта приступили к освоению современных на то время Су-20, являющихся экспортной версией Су-17, а также МиГ-23.

Несмотря на то, что в период охлаждения отношений с СССР велись закупки американских, французских и китайских самолетов, советские машины продолжали активно эксплуатировать, например МиГ-21 служат до сих пор.

В настоящее время одними из самых современных истребителей, находящихся на вооружении страны, являются российские МиГ-29М/М2. Они имеют наиболее передовое радиоэлектронное оборудование, а по части вооружения существенно превосходят F-16, которые тоже есть у ВВС АРЕ.

Египтяне высоко оценивают боевые возможности ударных Ка-52, считающихся одними из лучших в мире.

Как ожидается, парк российской авиационной техники ВВС Египта может пополниться многоцелевыми сверхманевренными Су-35.