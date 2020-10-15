Владимир Путин объявил благодарность российскому музыканту Юрию Лозе

Президент объявил благодарность музыканту Юрию Лозе.

Владимир Путин отметил заслуги музыканта в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Глава государства также наградил почетными грамотами и объявлением благодарности 50 медиков за заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Кроме того, почетными грамотами отмечены глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и его заместитель Игорь Кастюкевич - за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".