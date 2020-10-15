Власти помогут застройщикам из регионов с низкими зарплатами

Новая мера поддержки строителей - помощь низкомаржинальных застройщикам - будет действовать, в первую очередь, в небогатых регионах. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью "Российской газете".​

После введения проектного финансирования у застройщиков из ряда регионов возникли проблемы с получен­ием​ кредитов на ст­роительство. Если прибыль планируется небольшая, банки считают проект невыгодным и отказываются его финансировать. Повысить же цены и увеличить прибыль не позволяет покупательная способность населения. Из-за этого застройщики не могут начать новые проекты.

Для решения этой проблемы Минстрой планирует ввести новую меру поддержки - субсидирование ставок по кредитам​ низкомаржинальным застройщикам. Нормативные документы практически готовы, сообщил министр.​

"Новая мера поддержки коснется, в первую очередь, тех регионов, где уровень дохо­дов населения существенно ниже, чем в целом по стране. Ведь именно от этого зависит возможность для застройщика при определении продажной стоимость метра учесть себестоимость строительства и получить проектное финансирование в банке. Исходя из этого мы будем смотреть, какие компании будут поддерживаться", - рассказал Якушев.​

Сколько компаний смогут получить поддержку, пока сказать сложно, так как эта мера будет носить заявительный характер, добавил Якушев.​

Полностью интервью с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".