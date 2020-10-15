Власти Румынии ведут новые ограничения из-за коронавируса

Власти Румынии продлевают с 15 октября режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Он будет действовать еще 30 дней, говорится в заявлении правительства.

Вводятся и дополнительные ограничительные меры, пишет РИА Новости. Если в населенном пункте уровень заражения превышает три случая на тысячу человек, то местным жителям придется везде носить маски, включая улицы. Точки общепита, а также места отдыха и развлечений будут закрыты. Под запрет попадут и праздничные застолья в закрытом пространстве.

Если уровень распространения COVID-19 меньше или равен 1,5 случаям на тысячу, то кинотеатры, концертные залы, театры, рестораны и кафе могут работать, заполняя помещения не больше, чем на 50%. От 1,5 до 3 случаев на тысячу человек - заполнять помещения развлекательных заведений можно максимум на 30%.

Кроме того, персонал, работающий с пожилыми людьми или с пациентами с ограниченными возможностями, должен еженедельно проходить тестирование на коронавирус. По данным румынских властей, в стране заболели около 164,5 тысячи человек, скончались 5,6 тысячи граждан.