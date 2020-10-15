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Рубрика: В мире

Власти Великобритании ужесточили ограничения в Лондоне

Текст: Диана Ковалева
Британские власти в ночь на субботу введут новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом в Лондоне, граничащем с ним графстве Эссекс, а также нескольких английских городах, в том числе Йорке и Честерфилде. Об этом объявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, выступая перед Палатой общин британского парламента.
Манчестер. Фото: Martin Ricket / PA via AP Манчестер. Фото: Martin Ricket / PA via AP
Манчестер. Фото: Martin Ricket / PA via AP

По новой системе "трех зон" со "средним", "высоким" и "очень высоким" уровнем коронавирусной тревоги вышеобозначенные регионы перейдут из разряда среднего уровня в разряд высокого. Это означает, что представителям разных семей запрещено будет собираться в одном помещении, а на улице можно встречаться только в составе не более шести человек. При этом спортзалы, парикмахерские, школы и университеты смогут продолжать работу, но ресторанам, барам и пабам придется закрываться в десять вечера. В целом ограничения затронут около 12 миллионов жителей Великобритании.

Фото: iStock
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Выступая перед парламентариями, Хэнкок также сообщил, что в настоящий момент власти обсуждают возможность введения "очень высокого" уровня тревоги в графствах Большой Манчестер и Ланкашир. Пока этот статус имеет лишь регион вокруг города Ливерпуль.

Напомним, что система "трех зон" действует только на территории Англии, власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно.

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