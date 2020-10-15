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Рубрика: В мире

Военные РФ и Сирии взорвали бывшее подземное убежище террористов

Военные инженеры России и Сирии взорвали бывшее подземное убежище террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Входы в пещеры были завалены каменными глыбами.

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Убежище, выдолбленное в камне, во время войны было командным пунктом террористов, пишет РИА Новости. Многометровый каменный потолок выдерживал даже попадание авиабомб. Выбить боевиков из подземной цитадели удалось только с помощью наземной операции.

Во время отступления они оставили в пещерах множество мин и заложенной взрывчатки. Пришлось разминировать и прилегающую территорию. Позже было принято решение завалить входы в пещеру, чтобы боевики, которые до сих пор активны в регионе, не смогли использовать ее для партизанской войны.

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