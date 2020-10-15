Выявлено редкое осложнение после COVID-19, связанное со слухом

В Великобритании зафиксирован первый случай потери слуха после COVID-19. Такое осложнение после коронавируса считается довольно редким.

Как уточняет BMJ Case Reports, в специальной литературе описано четыре подобных случая, но их могли и не фиксировать во время интенсивной терапии.

Издание сообщает о 45-летнем пациенте, который обратился за помощью к специалистам спустя неделю после потери слуха в больнице, где он проходил лечение от коронавируса.

Мужчину госпитализировали на десятый день после появления симптомов COVID-19. Ему потребовалась искусственная вентиляция легких и перевод в отделение интенсивной терапии. При этом состояние больного осложнялось двусторонней легочной эмболией, пневмонией, легочной гипертензией и анемией.

Через неделю после экстубации и перевода из отделения интенсивной терапии, пациент сообщил о внезапной левосторонней потере слуха. При этом в анамнезе у него не обнаружилось патологии уха. Слуховые проходы были проходимы и не воспалены, а барабанная перепонка - не повреждена.

"О воспалении нейронов, связанном с COVID-19, сообщалось ранее, но связь между COVID-19 и нейросенсорной тугоухостью до настоящего времени не изучена", - говорится в публикации.