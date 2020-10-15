Указ главы Республики Саха (Якутия) от 13 октября 2020 года № 1469 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), с учетом предложений Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2020 г. № 14-00-02/44-2020 постановляю:

1. Сохранить на территории Республики Саха (Якутия) режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки по предложениям Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) отдельными решениями Главы Республики Саха (Якутия) устанавливаются дополнительные ограничительные мероприятия (карантин) на территориях соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

3. Запретить на территории Республики Саха (Якутия) до особого распоряжения:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг).

Положения настоящего пункта не распространяются на территории населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, в случаях участия в указанных мероприятиях не более 50 человек.

4. Обязать граждан, проживающих (пребывающих) на территории Республики Саха (Якутия), соблюдать требования, установленные правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденными Указом Главы Республики Саха (Якутия).

5. Лицам, прибывающим в Республику Саха (Якутия) всеми видами транспорта на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибытия по месту назначения, определяемому работодателем.

6. Гражданам сообщать о контактах с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ставшую известной информацию о лицах, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), иную информацию о нарушениях требований настоящего Указа по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

7. Рекомендовать работникам медицинских организаций во внерабочее время исключить контакты с иными лицами, за исключением совместно проживающих членов семьи.

8. В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять в отношении лиц, контактировавших с лицами, инфицированными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и совместно проживающих с ними лиц, а также в отношении лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции (изоляции), технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения.

9. Электронный мониторинг местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения, в соответствии с пунктом 8 настоящего Указа осуществляется в порядке, установленном Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

10. Родителям (законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах общего пользования, пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних.

11. В целях дополнительного контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних лиц в каникулярное время, сохранения здоровья детей:

1) родителям (законным представителям) уведомлять администрации городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) в день прибытия о несовершеннолетних лицах, прибывающих и находящихся на территории городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия), не являющихся местом их постоянного проживания;

2) рекомендовать главам городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия):

вести учет несовершеннолетних лиц, прибывающих и находящихся на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное время;

оказать содействие в организации профилактического медицинского наблюдения за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное время;

3) Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.):

разработать схему профилактического медицинского наблюдения за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися в городских и сельских поселениях Республики Саха (Якутия) в каникулярное время;

совместно с главами муниципальных районов Республики Саха (Якутия) (по согласованию) и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.) обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за несовершеннолетними лицами, прибывающими и находящимися на территории городских или сельских поселений Республики Саха (Якутия) в каникулярное время, в том числе с привлечением медицинских работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

12. Обязать работников организаций торговли и оказания бытовых услуг населению, чья деятельность не приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), не допускать обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

13. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Борисова Е.А.):

1) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, в целях чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

2) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

3) обеспечить забор биологического материала для лабораторного обследования и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, в соответствии с показаниями по Временным методическим рекомендациям "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

4) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в стационарах лечебно-профилактических учреждений;

5) обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

6) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

14. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) обеспечить:

1) своевременную выплату всех видов социальных выплат;

2) осуществление разовой адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территориях городского округа "город Якутск" и городского округа "Жатай", соблюдающим режим самоизоляции:

в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;

в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.

15. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) организовать работу волонтерских групп в целях оказания содействия гражданам пожилого возраста, находящимся в режиме самоизоляции, а также организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание мер поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

16. Государственному комитету по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (Винокурова А.Б.) вести еженедельный мониторинг цен по перечню социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530.

17. Государственным и муниципальным учреждениям, организациям независимо от форм собственности, предоставляющим услуги населению, рекомендовать предоставление услуг в электронной форме, а также по предварительной записи, установить режим работы с учетом необходимости дезинфекции помещений с установленной периодичностью.

18. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) осуществлять сбор и направлять в оперативный штаб по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ежедневно до 12.00 часов оперативную информацию по работникам, привлекаемым работодателями из других субъектов Российской Федерации.

19. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия):

1) обеспечивать измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой или с респираторными симптомами;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) при применении вахтового метода работы оптимизировать количество работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, увеличить продолжительность вахты в установленном порядке и организовывать прибытие работников рейсами по договору фрахтования воздушного судна (чартерными рейсами);

5) при наличии возможности и с учетом необходимости обеспечения непрерывного функционирования отдельных организаций перевести работников на дистанционную форму работы;

6) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также участия в таких мероприятиях;

7) проводить рабочие совещания и заседания коллегиальных органов в дистанционной форме;

8) обеспечить ежедневный контроль соблюдения сотрудниками режима самоизоляции и удаленного режима работы.

20. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить изоляцию работников, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, на срок 14 календарных дней со дня прибытия и сообщать об этом в отраслевое министерство или ведомство Республики Саха (Якутия);

2) организовать за счет собственных средств встречу работников, прибывающих на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и направление их к месту изоляции на срок 14 календарных дней;

3) представлять уведомления в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) о прибывающих организованных группах работников за пять дней до прибытия;

4) при использовании вахтового метода работы:

организовать на месте формирования вахты, а в случае невозможности -на месте выполнения работ, обсерватор для изоляции лиц, прибывающих на территорию Республики Саха (Якутия);

обеспечить в течение 5 календарных дней со дня прибытия работников на территорию Республики Саха (Якутия) проведение осмотра врачом и двукратного лабораторного тестирования работников методом полимеразной цепной реакции (далее - метод ПЦР) на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и иммуноферментный анализ (далее - ИФА) на наличие антител IgM и IgG.

В отношении лиц с отрицательным результатом исследования методом ПЦР, отсутствием антител IgM и наличием антител IgG, при отсутствии клинических симптомов новой коронавирусной инфекции (COVID-19) допускается сокращение срока обсервации и направление к месту трудовой деятельности по результатам осмотра врачом и лабораторных исследований.

В отношении лиц с положительным результатом исследования методом ПЦР и/или при наличии антител IgM, с отрицательным результатом исследования методом ПЦР и отсутствием антител IgG принять меры в соответствии с рекомендациями и разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

21. Обязать организации независимо от форм собственности еженедельно проводить генеральную и санитарную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств:

1) предприятиям оптовой и розничной торговли, общественного питания и сферы услуг:

помещений площадью свыше 400 кв. м - по понедельникам с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;

помещений площадью менее 400 кв. м - по воскресеньям с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;

2) иным организациям - каждое воскресенье.

22. Рекомендовать индивидуальным перевозчикам и организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса путем обработки салонов автобусов специальными средствами, по маршруту следования на остановочных пунктах проветривать салон пассажирского транспорта;

2) обеспечить водителей необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

23. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий.

24. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, продолжить предоставление своих услуг гражданам старше 65 лет при нулевом или отрицательном балансе.

25. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия) временно на период до 31 декабря 2020 года при наличии достаточных оснований оформлять заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности, в случае обращения к ним организаций и предпринимателей.

26. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) принять меры в рамках полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, по обеспечению исполнения настоящего Указа на территории муниципального района (городского округа) Республики Саха (Якутия);

3) использовать информационную систему выдачи QR-кодов в целях подтверждения права на передвижение лиц в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия).

27. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

28. За нарушение требований настоящего Указа предусматривается административная ответственность, предусмотренная законодательством об административных правонарушениях.

29. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 № 1056 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20.03.2020 № 1064 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020 № 1074 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25.03.2020 № 1076 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 26.03.2020 № 1078 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27.03.2020 № 1081 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.03.2020 № 1082 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 01.04.2020 № 1090 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 № 1094 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04.04.2020 № 1097 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 08.04.2020 №1102 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 09.04.2020 №1105 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 09.04.2020 №1108 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 10.04.2020 № 1109 "О внесении изменения в пункт 4 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13.04.2020 № 1115 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.04.2020 № 1120 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 №1144 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2020 № 1148 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 02.05.2020 № 1173 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 07.05.2020 № 1183 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 10.05.2020 № 1187 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18.05.2020 № 1198 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.05.2020 № 1221 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11.06.2020 № 1251 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15.06.2020 № 1253 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19.06.2020 № 1265 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26.06.2020 № 1274 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)".

30. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

31. Настоящий Указ вступает в силу со 2 июля 2020 года.

32. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







