За энергоэффективный ремонт начнут давать субсидии до 2 млн рублей

Дома, где при капремонте применяются энергоэффективные технологии, будут финансово поощряться. Об этом рассказал по итогам расширенного заседания Общественного совета при Минстрое председатель совета Сергей Степашин.

Если в доме проводится энергоэффективный капитальный ремонт, это будет поощряться субсидиями размером до 2 млн рублей, сказал он. О необходимости расширять применение энергоэффективных технологий говорилось неоднократно, отметил Степашин. "Наконец-то сейчас приходим к нормативным документам. И к поощрениям", - сказал он.

Среди актуальных тем, которыми необходимо заниматься в ближайшее время, по мнению Степашина - совершенствование порядка проведения общих собраний жильцов (поступает много жалоб на фальсификации решений общих собраний, очень сложно собрать кворум), усиление профессиональной подготовки строителей и аварийное жилье. Сейчас идет расселение полумиллиона жителей аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Однако за это время появились новые аварийные здания и требуется расселение еще 500 тысяч человек.