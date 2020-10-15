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Текст:   Марина Трубилина 
16:51 15.10.2020

За энергоэффективный ремонт начнут давать субсидии до 2 млн рублей

Дома, где при капремонте применяются энергоэффективные технологии, будут финансово поощряться. Об этом рассказал по итогам расширенного заседания Общественного совета при Минстрое председатель совета Сергей Степашин.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Если в доме проводится энергоэффективный капитальный ремонт, это будет поощряться субсидиями размером до 2 млн рублей, сказал он. О необходимости расширять применение энергоэффективных технологий говорилось неоднократно, отметил Степашин. "Наконец-то сейчас приходим к нормативным документам. И к поощрениям", - сказал он.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Среди актуальных тем, которыми необходимо заниматься в ближайшее время, по мнению Степашина - совершенствование порядка проведения общих собраний жильцов (поступает много жалоб на фальсификации решений общих собраний, очень сложно собрать кворум), усиление профессиональной подготовки строителей и аварийное жилье. Сейчас идет расселение полумиллиона жителей аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Однако за это время появились новые аварийные здания и требуется расселение еще 500 тысяч человек.

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