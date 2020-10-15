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Рубрика: Экономика

Сверху видно все

За спокойствием авиапассажиров проследят видеокамеры
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Авиакомпании должны установить системы видеонаблюдения в кабине экипажа и в салоне самолетов, вести контроль доступа к критическим элементам воздушного судна. Такие требования по обеспечению транспортной безопасности вступают в силу 16 октября, однако штрафовать за их неисполнение будут только через несколько лет.
Обеспечивая санитарно-эпидемиологическую безопасность на борту самолета, авиакомпании должны позаботиться и о защите от террористических угроз. Фото: Геннадий Аносов Обеспечивая санитарно-эпидемиологическую безопасность на борту самолета, авиакомпании должны позаботиться и о защите от террористических угроз. Фото: Геннадий Аносов
Обеспечивая санитарно-эпидемиологическую безопасность на борту самолета, авиакомпании должны позаботиться и о защите от террористических угроз. Фото: Геннадий Аносов

Регистрироваться будет все, что происходит на борту. Авиакомпании должны хранить записи не менее 30 суток.

В Ространснадзоре "РГ" пояснили, что новая редакция требований подготовлена в рамках "регуляторной реформы". В соответствии с рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации все коммерческие воздушные суда уже давно оборудованы системами видеонаблюдения на входе в самолет и в кабину экипажа. Но условие об установке дополнительных видеокамер, например в кабине экипажа, действовало как рекомендация.

Фото: Сергей Куксин
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Впрочем, у авиакомпаний будет время подготовиться. Требования начнут применять только с 1 января 2023 года для воздушных судов, включенных в сертификат эксплуатантов после этой даты, успокаивают в Ространснадзоре. Для всех остальных - с 1 января 2025 года. Тогда и начнут штрафовать - до 100 тысяч рублей за первичное неисполнение требований, до 200 тысяч рублей - за повторное, либо могут приостановить деятельность до 90 суток. За умышленное неисполнение или бездействие грозит штраф до 500 тысяч рублей с конфискацией воздушных судов. Требования распространяются и на иностранные авиакомпании, отметили в Ространснадзоре.

Требования по обеспечению безопасности касаются также работников компании, объектов транспортной инфраструктуры. Например, перевозчикам предписано проверять лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, и не допускать тех, кто имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, а также страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. Перевозчики также обязаны проводить учения и тренировки по безопасности не реже одного раза в год.

По мнению экспертов, каких-то перемен пассажиры не заметят. Теми же системами видеонаблюдения уже давно оборудованы вагоны метро, поезда, автобусы и другой транспорт. Зато видеокамеры позволят повысить защищенность воздушных судов от террористических угроз и объективно расследовать инциденты, в том числе с участием неадекватных пассажиров, отметили в Ространснадзоре.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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