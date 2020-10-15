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15.10.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 3942
  • 2. Санкт-Петербург 638
  • 3. Московская область 439
  • 4. Ростовская область 281
  • 5. Нижегородская область 281
  • 6. Воронежская область 217
  • 7. Свердловская область 213
  • 8. Красноярский край 204
  • 9. Ханты-Мансийский АО 195
  • 10. Архангельская область 193
  • 11. Иркутская область 183
  • 12. Алтайский край 178
  • 13. Кемеровская область 177
  • 14. Забайкальский край 177
  • 15. Ульяновская область 174
  • 16. Томская область 170
  • 17. Волгоградская область 167
  • 18. Оренбургская область 167
  • 19. Ставропольский край 163
  • 20. Республика Крым 163
  • 21. Ямало-Ненецкий АО 162
  • 22. Омская область 158
  • 23. Мурманская область 157
  • 24. Республика Коми 156
  • 25. Саратовская область 152
  • 26. Пензенская область 150
  • 27. Самарская область 134
  • 28. Тюменская область 133
  • 29. Республика Саха (Якутия) 130
  • 30. Новосибирская область 127
  • 31. Удмуртская Республика 126
  • 32. Хабаровский край 120
  • 33. Орловская область 114
  • 34. Пермский край 111
  • 35. Республика Бурятия 107
  • 36. Краснодарский край 106
  • 37. Тверская область 104
  • 38. Республика Алтай 102
  • 39. Приморский край 101
  • 40. Кировская область 100
  • 41. Ленинградская область 99
  • 42. Челябинская область 97
  • 43. Белгородская область 94
  • 44. Брянская область 94
  • 45. Ярославская область 94
  • 46. Калужская область 90
  • 47. Рязанская область 90
  • 48. Ивановская область 88
  • 49. Курская область 85
  • 50. Республика Дагестан 84
  • 51. Кабардино-Балкарская Республика 82
  • 52. Республика Карелия 80
  • 53. Республика Калмыкия 80
  • 54. Карачаево-Черкесская Республика 80
  • 55. Вологодская область 79
  • 56. Владимирская область 78
  • 57. Калининградская область 78
  • 58. Костромская область 77
  • 59. Сахалинская область 75
  • 60. Астраханская область 70
  • 61. Тульская область 69
  • 62. Республика Башкортостан 69
  • 63. Курганская область 68
  • 64. Республика Хакасия 68
  • 65. Тамбовская область 67
  • 66. Смоленская область 66
  • 67. Республика Мордовия 66
  • 68. Липецкая область 64
  • 69. Новгородская область 64
  • 70. Псковская область 64
  • 71. Амурская область 62
  • 72. Республика Адыгея 51
  • 73. Республика Ингушетия 48
  • 74. Магаданская область 47
  • 75. Республика Тыва 42
  • 76. Камчатский край 42
  • 77. Республика Северная Осетия 40
  • 78. Чувашская Республика 40
  • 79. Республика Марий Эл 39
  • 80. Республика Татарстан 38
  • 81. г. Севастополь 35
  • 82. Еврейская АО 29
  • 83. Чеченская Республика 6
  • 84. Ненецкий автономный округ 2
  • 85. Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 354 163 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Чувашская Республика 0,4%
  • 3. Республика Тыва, Республика Татарстан 0,5%
За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев:
  • Брянская область 2
  • Воронежская область 5
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 5
  • Курская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 9
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 3
  • Тверская область 2
  • Тульская область 1
  • Москва 57
  • Республика Коми 7
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 5
  • Санкт-Петербург 46
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 4
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 4
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 12
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 6
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Татарстан 7
  • Удмуртская Республика 5
  • Пермский край 5
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 6
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 3
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 7
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 7
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Челябинская область 2
  • Республика Тыва 1
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 6
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 1
  • Кемеровская область 7
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 4
  • Приморский край 1
  • Амурская область 3
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умер 23 491 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8392 человека:
  • Белгородская область 34
  • Брянская область 50
  • Владимирская область 21
  • Воронежская область 220
  • Ивановская область 51
  • Калужская область 57
  • Костромская область 89
  • Курская область 31
  • Липецкая область 40
  • Московская область 299
  • Орловская область 108
  • Рязанская область 24
  • Смоленская область 5
  • Тамбовская область 34
  • Тверская область 25
  • Тульская область 48
  • Ярославская область 92
  • Москва 1953
  • Республика Карелия 61
  • Республика Коми 111
  • Архангельская область 45
  • Вологодская область 67
  • Калининградская область 46
  • Ленинградская область 26
  • Мурманская область 214
  • Новгородская область 28
  • Псковская область 33
  • Санкт-Петербург 319
  • Республика Адыгея 35
  • Республика Калмыкия 78
  • Республика Крым 81
  • Краснодарский край 44
  • Астраханская область 27
  • Волгоградская область 132
  • Ростовская область 241
  • Севастополь 21
  • Республика Дагестан 86
  • Республика Ингушетия 33
  • Кабардино-Балкарская Республика 38
  • Карачаево-Черкесская Республика 20
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Ставропольский край 209
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Марий Эл 39
  • Республика Мордовия 50
  • Республика Татарстан 95
  • Удмуртская Республика 111
  • Республика Чувашия 82
  • Пермский край 77
  • Кировская область 55
  • Нижегородская область 138
  • Оренбургская область 85
  • Пензенская область 83
  • Самарская область 160
  • Саратовская область 112
  • Ульяновская область 109
  • Курганская область 58
  • Свердловская область 196
  • Тюменская область 30
  • Ханты-Мансийский автономный округ 67
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • Челябинская область 83
  • Республика Алтай 64
  • Республика Тыва 48
  • Республика Хакасия 33
  • Алтайский край 250
  • Красноярский край 98
  • Иркутская область 133
  • Кемеровская область 135
  • Новосибирская область 96
  • Омская область 102
  • Томская область 77
  • Республика Бурятия 80
  • Республика Саха (Якутия) 53
  • Забайкальский край 87
  • Камчатский край 9
  • Приморский край 43
  • Амурская область 58
  • Магаданская область 26
  • Хабаровский край 65
  • Сахалинская область 71
  • Еврейская автономная область 24

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 048 097.

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