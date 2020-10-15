За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 3942
- 2. Санкт-Петербург 638
- 3. Московская область 439
- 4. Ростовская область 281
- 5. Нижегородская область 281
- 6. Воронежская область 217
- 7. Свердловская область 213
- 8. Красноярский край 204
- 9. Ханты-Мансийский АО 195
- 10. Архангельская область 193
- 11. Иркутская область 183
- 12. Алтайский край 178
- 13. Кемеровская область 177
- 14. Забайкальский край 177
- 15. Ульяновская область 174
- 16. Томская область 170
- 17. Волгоградская область 167
- 18. Оренбургская область 167
- 19. Ставропольский край 163
- 20. Республика Крым 163
- 21. Ямало-Ненецкий АО 162
- 22. Омская область 158
- 23. Мурманская область 157
- 24. Республика Коми 156
- 25. Саратовская область 152
- 26. Пензенская область 150
- 27. Самарская область 134
- 28. Тюменская область 133
- 29. Республика Саха (Якутия) 130
- 30. Новосибирская область 127
- 31. Удмуртская Республика 126
- 32. Хабаровский край 120
- 33. Орловская область 114
- 34. Пермский край 111
- 35. Республика Бурятия 107
- 36. Краснодарский край 106
- 37. Тверская область 104
- 38. Республика Алтай 102
- 39. Приморский край 101
- 40. Кировская область 100
- 41. Ленинградская область 99
- 42. Челябинская область 97
- 43. Белгородская область 94
- 44. Брянская область 94
- 45. Ярославская область 94
- 46. Калужская область 90
- 47. Рязанская область 90
- 48. Ивановская область 88
- 49. Курская область 85
- 50. Республика Дагестан 84
- 51. Кабардино-Балкарская Республика 82
- 52. Республика Карелия 80
- 53. Республика Калмыкия 80
- 54. Карачаево-Черкесская Республика 80
- 55. Вологодская область 79
- 56. Владимирская область 78
- 57. Калининградская область 78
- 58. Костромская область 77
- 59. Сахалинская область 75
- 60. Астраханская область 70
- 61. Тульская область 69
- 62. Республика Башкортостан 69
- 63. Курганская область 68
- 64. Республика Хакасия 68
- 65. Тамбовская область 67
- 66. Смоленская область 66
- 67. Республика Мордовия 66
- 68. Липецкая область 64
- 69. Новгородская область 64
- 70. Псковская область 64
- 71. Амурская область 62
- 72. Республика Адыгея 51
- 73. Республика Ингушетия 48
- 74. Магаданская область 47
- 75. Республика Тыва 42
- 76. Камчатский край 42
- 77. Республика Северная Осетия 40
- 78. Чувашская Республика 40
- 79. Республика Марий Эл 39
- 80. Республика Татарстан 38
- 81. г. Севастополь 35
- 82. Еврейская АО 29
- 83. Чеченская Республика 6
- 84. Ненецкий автономный округ 2
- 85. Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 354 163 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Чувашская Республика 0,4%
- 3. Республика Тыва, Республика Татарстан 0,5%
За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев:
- Брянская область 2
- Воронежская область 5
- Ивановская область 2
- Костромская область 5
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 9
- Орловская область 1
- Смоленская область 3
- Тверская область 2
- Тульская область 1
- Москва 57
- Республика Коми 7
- Калининградская область 1
- Мурманская область 5
- Санкт-Петербург 46
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 4
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 12
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 9
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 6
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 7
- Удмуртская Республика 5
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 6
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Самарская область 3
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 7
- Курганская область 3
- Свердловская область 7
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Челябинская область 2
- Республика Тыва 1
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 6
- Красноярский край 4
- Иркутская область 1
- Кемеровская область 7
- Новосибирская область 6
- Омская область 4
- Приморский край 1
- Амурская область 3
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умер 23 491 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8392 человека:
- Белгородская область 34
- Брянская область 50
- Владимирская область 21
- Воронежская область 220
- Ивановская область 51
- Калужская область 57
- Костромская область 89
- Курская область 31
- Липецкая область 40
- Московская область 299
- Орловская область 108
- Рязанская область 24
- Смоленская область 5
- Тамбовская область 34
- Тверская область 25
- Тульская область 48
- Ярославская область 92
- Москва 1953
- Республика Карелия 61
- Республика Коми 111
- Архангельская область 45
- Вологодская область 67
- Калининградская область 46
- Ленинградская область 26
- Мурманская область 214
- Новгородская область 28
- Псковская область 33
- Санкт-Петербург 319
- Республика Адыгея 35
- Республика Калмыкия 78
- Республика Крым 81
- Краснодарский край 44
- Астраханская область 27
- Волгоградская область 132
- Ростовская область 241
- Севастополь 21
- Республика Дагестан 86
- Республика Ингушетия 33
- Кабардино-Балкарская Республика 38
- Карачаево-Черкесская Республика 20
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Ставропольский край 209
- Республика Башкортостан 3
- Республика Марий Эл 39
- Республика Мордовия 50
- Республика Татарстан 95
- Удмуртская Республика 111
- Республика Чувашия 82
- Пермский край 77
- Кировская область 55
- Нижегородская область 138
- Оренбургская область 85
- Пензенская область 83
- Самарская область 160
- Саратовская область 112
- Ульяновская область 109
- Курганская область 58
- Свердловская область 196
- Тюменская область 30
- Ханты-Мансийский автономный округ 67
- Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- Челябинская область 83
- Республика Алтай 64
- Республика Тыва 48
- Республика Хакасия 33
- Алтайский край 250
- Красноярский край 98
- Иркутская область 133
- Кемеровская область 135
- Новосибирская область 96
- Омская область 102
- Томская область 77
- Республика Бурятия 80
- Республика Саха (Якутия) 53
- Забайкальский край 87
- Камчатский край 9
- Приморский край 43
- Амурская область 58
- Магаданская область 26
- Хабаровский край 65
- Сахалинская область 71
- Еврейская автономная область 24
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 048 097.