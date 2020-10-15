За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах

За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 3942

2. Санкт-Петербург 638

3. Московская область 439

4. Ростовская область 281

5. Нижегородская область 281

6. Воронежская область 217

7. Свердловская область 213

8. Красноярский край 204

9. Ханты-Мансийский АО 195

10. Архангельская область 193

11. Иркутская область 183

12. Алтайский край 178

13. Кемеровская область 177

14. Забайкальский край 177

15. Ульяновская область 174

16. Томская область 170

17. Волгоградская область 167

18. Оренбургская область 167

19. Ставропольский край 163

20. Республика Крым 163

21. Ямало-Ненецкий АО 162

22. Омская область 158

23. Мурманская область 157

24. Республика Коми 156

25. Саратовская область 152

26. Пензенская область 150

27. Самарская область 134

28. Тюменская область 133

29. Республика Саха (Якутия) 130

30. Новосибирская область 127

31. Удмуртская Республика 126

32. Хабаровский край 120

33. Орловская область 114

34. Пермский край 111

35. Республика Бурятия 107

36. Краснодарский край 106

37. Тверская область 104

38. Республика Алтай 102

39. Приморский край 101

40. Кировская область 100

41. Ленинградская область 99

42. Челябинская область 97

43. Белгородская область 94

44. Брянская область 94

45. Ярославская область 94

46. Калужская область 90

47. Рязанская область 90

48. Ивановская область 88

49. Курская область 85

50. Республика Дагестан 84

51. Кабардино-Балкарская Республика 82

52. Республика Карелия 80

53. Республика Калмыкия 80

54. Карачаево-Черкесская Республика 80

55. Вологодская область 79

56. Владимирская область 78

57. Калининградская область 78

58. Костромская область 77

59. Сахалинская область 75

60. Астраханская область 70

61. Тульская область 69

62. Республика Башкортостан 69

63. Курганская область 68

64. Республика Хакасия 68

65. Тамбовская область 67

66. Смоленская область 66

67. Республика Мордовия 66

68. Липецкая область 64

69. Новгородская область 64

70. Псковская область 64

71. Амурская область 62

72. Республика Адыгея 51

73. Республика Ингушетия 48

74. Магаданская область 47

75. Республика Тыва 42

76. Камчатский край 42

77. Республика Северная Осетия 40

78. Чувашская Республика 40

79. Республика Марий Эл 39

80. Республика Татарстан 38

81. г. Севастополь 35

82. Еврейская АО 29

83. Чеченская Республика 6

84. Ненецкий автономный округ 2

85. Чукотский АО 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 354 163 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика 0,4%

3. Республика Тыва, Республика Татарстан 0,5% За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев: Брянская область 2

Воронежская область 5

Ивановская область 2

Костромская область 5

Курская область 1

Липецкая область 1

Московская область 9

Орловская область 1

Смоленская область 3

Тверская область 2

Тульская область 1

Москва 57

Республика Коми 7

Калининградская область 1

Мурманская область 5

Санкт-Петербург 46

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 4

Республика Крым 3

Краснодарский край 4

Астраханская область 2

Волгоградская область 3

Ростовская область 12

Севастополь 2

Республика Дагестан 9

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 6

Республика Башкортостан 1

Республика Татарстан 7

Удмуртская Республика 5

Пермский край 5

Кировская область 1

Нижегородская область 6

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Самарская область 3

Саратовская область 1

Ульяновская область 7

Курганская область 3

Свердловская область 7

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Челябинская область 2

Республика Тыва 1

Республика Хакасия 3

Алтайский край 6

Красноярский край 4

Иркутская область 1

Кемеровская область 7

Новосибирская область 6

Омская область 4

Приморский край 1

Амурская область 3

Магаданская область 1

Хабаровский край 2 За весь период по России умер 23 491 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8392 человека: Белгородская область 34

Брянская область 50

Владимирская область 21

Воронежская область 220

Ивановская область 51

Калужская область 57

Костромская область 89

Курская область 31

Липецкая область 40

Московская область 299

Орловская область 108

Рязанская область 24

Смоленская область 5

Тамбовская область 34

Тверская область 25

Тульская область 48

Ярославская область 92

Москва 1953

Республика Карелия 61

Республика Коми 111

Архангельская область 45

Вологодская область 67

Калининградская область 46

Ленинградская область 26

Мурманская область 214

Новгородская область 28

Псковская область 33

Санкт-Петербург 319

Республика Адыгея 35

Республика Калмыкия 78

Республика Крым 81

Краснодарский край 44

Астраханская область 27

Волгоградская область 132

Ростовская область 241

Севастополь 21

Республика Дагестан 86

Республика Ингушетия 33

Кабардино-Балкарская Республика 38

Карачаево-Черкесская Республика 20

Республика Северная Осетия - Алания 8

Ставропольский край 209

Республика Башкортостан 3

Республика Марий Эл 39

Республика Мордовия 50

Республика Татарстан 95

Удмуртская Республика 111

Республика Чувашия 82

Пермский край 77

Кировская область 55

Нижегородская область 138

Оренбургская область 85

Пензенская область 83

Самарская область 160

Саратовская область 112

Ульяновская область 109

Курганская область 58

Свердловская область 196

Тюменская область 30

Ханты-Мансийский автономный округ 67

Ямало-Ненецкий автономный округ 23

Челябинская область 83

Республика Алтай 64

Республика Тыва 48

Республика Хакасия 33

Алтайский край 250

Красноярский край 98

Иркутская область 133

Кемеровская область 135

Новосибирская область 96

Омская область 102

Томская область 77

Республика Бурятия 80

Республика Саха (Якутия) 53

Забайкальский край 87

Камчатский край 9

Приморский край 43

Амурская область 58

Магаданская область 26

Хабаровский край 65

Сахалинская область 71

Еврейская автономная область 24 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 048 097.