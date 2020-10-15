Заготовки древесины выведут из тени на свет

Минпромторг должен до 15 декабря подготовить нормативную базу, чтобы запустить с 1 января 2021 года программу льготного кредитования бизнеса для создания мощностей по глубокой переработке древесины.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Березина

Как рассказал "РГ" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, уже разработан проект отдельной программы Фонда развития промышленности (ФРП), направленной на модернизацию малых и средних предприятий.

"Будет возможно приобретать весь комплекс оборудования - как основного (лесопильные линии, сушилки, сортировки бревен), так и вспомогательного (упаковка готовой продукции, погрузчики). Программа будет из двух блоков: федеральный ФРП будет работать со средними предприятиями, а региональные ФРП смогут предоставлять займы для малых предприятий, которые предполагают перестроить свою бизнес-модель на производство продукции высокой переработки, - собщил Евтухов. - Ставка на предоставленное финансирование будет начинаться с 1% при приобретении российского оборудования".

Кроме того, минстрою и минпромторгу до 1 декабря следует обеспечить в пилотных регионах (в частности, в Архангельской области) реализацию мер, направленных на развитие строительства с целевым уровнем 20% жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций в рамках программ господдержки, в том числе при переселении из аварийного жилого фонда. Это предусматривает план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, о котором ранее сообщала "РГ".

Минфину, минстрою и минпромторгу к 1 июля 2021 года необходимо распространить действие ипотечных программ на проекты индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных домокомплектов, произведенных индустриальным способом.

Ипотечные программы распространятся на индивидуальные деревянные дома к 1 июля 2021 года

До 25 декабря 2022 года будет создана Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), предусматривающая введение лесного электронного госреестра по единым для всех регионов правилам.

Уже к концу этого года в действующей ЛесЕГАИС можно будет проследить цепочки поставок древесины, изделий из нее и сделок по видовому и сортиментному составу древесины от момента заготовки до ее переработки или вывоза за пределы России. Кроме того, появится возможность отслеживать товары на основании документов (бухгалтерских, подтверждающих право собственности и т.д.). Это позволит принимать решения о вывозе древесины на экспорт автоматически.

К 1 сентября Рослесхоз, минцифры, Росреестр, "Роскосмос" должны создать общедоступную карту лесов России. Это будет единый электронный публичный ресурс со сведениями о лесном хозяйстве (границы и категории лесов, виды разрешенного использования, квартально-выдельная сеть, лесосеки, санитарные рубки, термоточки и лесные пожары).

Уже сейчас Рослесхоз совместно с "Роскосмосом" в регионах с повышенным риском незаконных рубок ведет непрерывный дистанционный мониторинг. В 2020 году он охватил 171,5 млн га в 32 регионах.

К 1 декабря минприроды совместно с минэкономразвития, минфином, минюстом и Рослесхозом должны разработать законопроект, устанавливающий запрет на нахождение лиц с лесозаготовительной техникой и лесовозами в лесу без документов на осуществление рубок. Кроме того, к 10 декабря ведомства с МВД России и Генпрокуратурой должны подготовить законопроект, позволяющий конфисковывать орудия преступления - технику и оборудование, принадлежащие третьим лицам.

Законопроект, который призван решить проблему запрета на изъятие техники, не принадлежащей непосредственно правонарушителям, уже направлен в правительство, рассказали "РГ" в Рослесхозе. Оборудование, используемое черными лесорубами, обычно принадлежит третьим лицам. "В случае задержания нарушителей оборудование и техника, изъятые в качестве орудия совершения преступления, возвращаются собственнику", - уточнили в ведомстве. Законопроект предполагает конфискацию техники и орудий, кому они принадлежат.

В плане отмечается недостаточная эффективность работ по компенсационному лесовосстановлению. По словам руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко, она вызвана несколькими факторами. "Один из них - отсутствие возможности у государственных и муниципальных учреждений выращивать посадочный материал для воспроизводства лесов. Вследствие этого лесное хозяйство испытывает дефицит высококачественного районированного посадочного материала, необходимого для обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов", - пояснил он "РГ".

Компенсационным лесовосстановлением занимаются лица, использующие леса для недропользования, строительства линейных объектов, гидротехнических сооружений, переработки древесины, которые в силу специфики деятельности не могут обеспечить качественное выполнение работ. В то время как специализированные региональные лесохозяйственные учреждения лишены такой возможности. Подготовлены законодательные инициативы, которые позволят государственным и муниципальным учреждениям выращивать посадочный материал. Кроме того, они дадут возможность проводить компенсационное лесовосстановление региональным лесохозяйственным учреждениям за счет средств недропользователей, которые ведут вырубку лесов. Законопроект должен быть внесен в Госдуму уже к 1 декабря.

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Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства:

"Изменение подходов к развитию отрасли мы рассматриваем через призму сразу нескольких направлений. Это и работа над нормативно-правовым регулированием, цифровизацией и усилением контроля. Именно эти блоки и мероприятия вошли в план по декриминализации и развитию лесного комплекса. Ключевые из них должны быть реализованы уже к концу 2021 года".