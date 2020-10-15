Захарова: Москва не оставит без ответа санкции ЕС

Санкции Евросоюза в отношении России не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Указанные шаги, как вы понимаете, не останутся без должной реакции", - сказала Захарова на брифинге, комментируя недавнее введение Брюсселем новых санкций в отношении шести российских физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии.

По словам официального представителя МИД РФ, разъяснения, которые предоставил ЕС в качестве обоснования ввода очередных ограничительных мер, "не просто не выдерживают никакой критики, а находятся вообще на грани абсурда".