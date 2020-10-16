Александр Устюгов отметит день рождения большим концертом в Петербурге

Завтра исполнитель главных ролей в "Ментовских войнах", "Чуме", "Рикошете", "Золотой орде" и других фильмах Александр Устюгов будет праздновать день рождения с гитарой, в сопровождении группы Ekibastuz. 17 октября он выйдет на сцену петербургского клуба "Космонавт" и представит новую сольную программу из 22 песен.

Обозреватель "РГ" знаком со многими поющими актерами и полагал, что самое трудное для них - выбирать, что важнее: очередные съемки или музыкальные туры. Но у актера и режиссера Александра Устюгова - другая история. Он хороший гитарист и вполне мог бы сосредоточиться на рок-карьере - выступал на "Нашествии", сотрудничал с Михаилом Горшеневым в зонг-опере TODD, поставленной на сцене РАМТ, а иногда пел на репетициях и за самого Миху из "Короля и Шута")…

О том, как иногда сложно выбирать и всегда ли нужно прислушиваться к чужому мнению, Александр Устюгов рассказал "РГ".

По телевидению в эти дни показывают очередной сезон "Ментовских войн". Это станет невольной рекламой вашего концерта или, скорее, антирекламой?

Александр Устюгов: Даже не думал об этом. Тем более, что за время существования группы Ekibastuz люди уже отделили телевизионный сериал от музыкального творчества. А среди них есть и те, кто и понятия не имеет о моей этой роли. Так что, может, и наоборот, - концерт станет рекламой для "Ментовских войн". И после концерта, надеюсь, люди посмотрят этот прекрасный сериал.

Это будет совсем не такой творческий вечер, какие проходят у актеров, когда мы тихо сидим с гитарой и беседуем со зрителем. Нет, у нас-то 17-го будет большой рок-концерт! Если беседы и будут вестись, то немного.

Наверняка, вы недолго думали о названии, назвав группу в честь своего родного города. А вот как решали, в каком стиле будете играть? Вы обычно играете сильных персонажей, героев… Потому без сильной по драйву и эмоциям рок-музыки и не смогли обойтись?

Александр Устюгов: Это не первое мое участие в музыкальных коллективах: до этого был ансамбль под названием "Моби Дик", который состоял из трех человек: Алексей Веселкин, Андрей Сипин (это артисты Российского Академического Молодежного театра) и я. Мы играли рок-н-ролл и тоже особо не думали о том, противоречит ли это нашим образам, которые мы создали до этого.

То же самое здесь, в группе Ekibastuz - это музыкальный коллектив, где, помимо меня, играют еще шесть музыкантов. И все они артисты, тоже достаточно популярные. Но люди приходят послушать все-таки музыку. Хотя иногда мы и придумываем себе образы. Они могут быть различными. Вот и этот концерт попытаемся сделать необычным. Пользуясь свои блатом в кино, хочу взять в прокате костюмы а-ля 70-е.

А репертуар у нас складывался так: вначале это были композиции для фильмов, в которых я снимался, потом накопилось какое-то количество песен, а потом мы уже писали песни, о чем нам хочется, о чем думается.

А как на вас повлиял "питерский рок"? В этом городе вы долго жили, да и я впервые узнал о вас, как о музыканте от Михаила "Горшка" Горшенева. Вы стали режиссером его первой и, увы, последней зонг-оперы "TODD".

Александр Устюгов: Да, мы работали с Мишей, это были долгие три года: от создания аудиоматериала и его записи. Впоследствии все это появилось на сцене, в спектакле "TODD", который идет до сих пор, но уже без Миши. Спектакль сильно изменился. Ну, наверное, Михаил Горшенев никак не повлиял на меня, потому что, ну, во всяком случае я не могу сейчас выделить какой-то вектор влияния с его стороны. Но творчество, связанное с Мишей Горшеневым и сотрудничество в "TODD" - тоже огромный музыкальный пласт! Я тогда не брал в руки гитару, не пел, но в первых драфтах песен, когда мы сводили материал, да и в первых и вторых актах текстов, когда шла предварительная работа, спокойно пел за Мишу. Это было сделано для того, чтобы понять ритмику, динамику, продолжительность.

Почему пение стало столь популярным занятием у актеров? Оттого, что этому тоже учат в театральных вузах? Безруков, Майков, Куценко, Козловский, Демидов - уже создали свои рок-группы. Даже поют иногда на "Нашествии"!

Александр Устюгов: Мы тоже регулярно выступаем на "Нашествии", вот и этом году должны были… Да, в театральных вузах учат петь, но, наверное, это несколько другое исполнение. Там это скорее - какая-то драматическая структура. И я не могу сказать, что умею петь, но если ты после каждой посиделки хватаешь в руки гитару и потом полтора часа горланишь песни, то почему бы из этого не сделать бизнес! Так было и у меня. Поэтому теперь мы не просто хватаем гитары, а делаем это на сцене и продаем билеты.

Начиналось-то все у меня уже давно: лет в 14 мы подражали Виктору Цою, Константину Кинчеву и Владимиру Семеновичу Высоцкому. Ломали свои детские голоса, чтобы было похоже на какие-то хрипы. Удачно это было или нет - сейчас уже сложно судить.

Если у вас есть какая-то сверхзадача в музыке?

Александр Устюгов: Сложно говорить, у меня есть сверхзадача в первую очередь перед самим собой. Мне 44 года, я стою на сцене с гитарой, и мне это нравится. Если я буду делать это и в 70, и мне будет хватать на это сил и энергии, то значит, наверное, я сделал все правильно.

Кто-то в дни рождения грустит, другие - находят повод для радости. Как удается не унывать вам?

Александр Устюгов: Я в день рождения выйду на сцену. Будут премьеры и песни, уже привычные и любимые зрителями. Всего их сыграем двадцать две. Перед концертом были и небольшие волнения: когда появляется новая песня, я делаю рассылку первых проб своим товарищам. Всегда интересно слушать их мнение, когда можно что-то изменить. Еще интересней слушать мнение, когда уже ничего изменить нельзя - песня готова. При этом мои коллеги по театру и кино достаточно прохладно относятся к моим музыкальным пристрастиям: очень редко слушают мои песни или высказываются о них. Еще реже это делают музыканты, с которыми я знаком либо работал.

Потому это абсолютно какой-то другой Олимп, наверное, так же, как и в театре, - редко, когда другие артисты признают твой артистический талант. Ведь обычно талант признают, когда ты уже помер, и тогда все начинают говорить, какой ты был подающий надежды парень.