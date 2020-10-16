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16.10.2020 13:20
Рубрика: Общество

Американец у Кремлевской стены: 100 лет назад умер Джон Рид

Текст: Владислав Кононов
В числе иностранцев, похороненных у Кремлевской стены - три американца. Сегодня со дня смерти самого известного из них, Джона Рида, исполнилось ровно 100 лет.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как бы это банально ни звучало, но в истории все циклично. Санкции, дипломатическую изоляцию Россия проходила, и не раз.

После 1917 года западные страны долго не признавали Совнарком законным правительством. США принимали активное участие в вооруженной интервенции против России, а затем дольше своих западноевропейских стран-партнеров - вплоть до 1933 года - не признавали СССР.

Фото: ТАСС
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Но всегда были люди, которые способствовали сближению, взаимопониманию двух стран. Именно к их числу принадлежит автор знаменитых "10 дней, которые потрясли мир" Джон Рид. Нью-Йоркский университет включил ее в "100 лучших работ по журналистике", предисловие к одному из первых изданий написал сам Ленин. Выйдя миллионными тиражами на многих языках, она переиздается по сей день.

С Америкой и сейчас, и в прошлом связано много мифов и стереотипов. Журналист, репортер, и, да - убежденный социалист Джон Рид не только разрушал мифы об Америке, но и стал настоящим другом молодой Советской России. США в первой половине ХХ века - это Голливуд и кока-кола, Рокфеллеры и Морганы, президенты Вильсон, Рузвельт и Трумэн. Но еще это и виртуоз короткого рассказа О"Генри, мастер приключенческих романов Джек Лондон, выдающиеся журналисты Уолтер Липманн и Линкольн Стеффенс. И, конечно, возмутитель общественного мнения, "могильщик" американских газет, преступник по мнению сената США, борец с американским капиталом - Джон Салайс Рид.

Он был из тех американцев, которые больше не могли слышать у себя на родине "идиотского оптимистического смеха". Он был неподкупным для поддержания своим творчеством несправедливого устройства жизни. Рид прожил совсем недолгую жизнь - умер от тифа, недожив несколько дней до своего 33-летия. Прошел сложный путь борьбы с бюрократией и коррупцией, не теряя веры в справедливость и в человечество.

Современник Льва Толстого, он тоже любил преодолевать большие расстояния пешком и наблюдать за жизнью простых людей, был нетребователен в быту. Рид был отличным репортером и литератором, его статьи и повести позволяют нам почувствовать эпоху. Они очень историчны.

Фото: РИА Новости
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Он видел Первую мировую войну по обе стороны фронта - был в Германии и Турции, а также в Англии, Франции и России. Выступал против войны и даже пытался убедить Вильсона не вступать в нее.

Испытал травлю у себя на родине. Из разговоров с русскими эмигрантами - Коллонтай, Володарским - понял, что в феврале 1917 в России произошел отнюдь не простой дворцовый переворот. Загорелся желанием быть в России, поехал и... участвовал во взятии Зимнего дворца.

Россия в глазах Рида превратилась из душителя свобод в ее идеал. Россия задавала мировой тренд успеха переустройства внутренней жизни, воплощения счастья для простого человека на земле. На фоне этого "американская мечта" - добиться индивидуального успеха - в его глазах поблекла.

Описывая исторические события в России, выступая против американской интервенции, Джон Рид получил право называться другом нашей страны. Ведь он и его соратники из американского рабочего движения - это не что иное, как предтеча антифашистского фронта США в годы Второй мировой войны. В том числе, без его статей общественное мнение Америки могло и не развернуться в сторону союза с СССР против гитлеровской Германии. Есть очень тонкая, но зримая связь между Джоном Ридом и высадкой союзников в Нормандии 6 июня 1944, и встречей на Эльбе 25 апреля победного 1945-го. У него было много последователей. Упоминавшийся выше журналист Линкольн Стеффенс, встречу с которым описали Ильф и Петров в "Одноэтажной Америке". Сами Ильф и Петров, посетившие США в 1935-м и раскрывшие эту страну для советских граждан и для самих американцев - переведенная на английский язык книга пользовалась у них огромной популярностью.

Второй лейтенант армии США Уильям Робертсон и лейтенант РККА Александр Сильвашко, встретившиеся в Торгау. Саманта Смит и Катя Лычева... Такие, как Джон Рид, нужны и сейчас. А на его могиле у Кремлевской стены сегодня наверняка будут лежать цветы.

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