Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом

Американские авиакомпании в ближайшее время получат зеленый свет на полеты над Крымом. Нововведение вступит в силу 27 октября, следует из опубликованного на сайте Федерального авиационного управления (FAA) США сообщения.

Поводом для этого стало "снижение уровня опасности для гражданской авиации США в определенных зонах района полетной информации Симферополя". В ведомстве особо подчеркнули, что снятие действовавших с 2014 года ограничений не означает признания Крыма частью России.

Согласно статистике, ежедневно более сотни воздушных судов российский и иностранных авиакомпаний пролетают через воздушное пространство полуострова. В основном речь идет о транзитных рейсах без посадки в Симферополе.