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16.10.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Аналитики оценили потери работающего населения от весеннего карантина

Текст: Игорь Зубков
Работающее население недосчиталось 841 млрд руб. доходов во II квартале, подсчитало кредитное рейтинговое агентство НКР. С масштабом этих потерь сопоставимы принятые правительством антикризисные меры поддержки - выплаты семьям с детьми и повышение пособий по безработице (всего 770 млрд руб.).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По оценке НКР, основанной на данных Казначейства России по поступлениям налога на доходы физлиц, фонд оплаты труда (ФОТ) в апреле-июне сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, но в основном не из-за увольнений, а в результате перевода работников в режим неполного рабочего дня или сокращённой рабочей недели. В пересчете на среднюю зарплату работающие россияне недополучили 16 млн номинальных зарплат, говорится в аналитическом обзоре НКР "Цена карантина".

Наибольшие потери понесли Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где из-за эпидемии власти были вынуждены ввести наиболее строгие карантинные меры. На них пришлось 45% совокупного снижения ФОТ за апрель-июнь.

В среднем по России период снижения ФОТ продолжался два месяца (апрель-май); в июне, после постепенной отмены карантинных мер, он продолжался уже только в 12 регионах, а в июле - лишь в трех.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Наиболее затяжным период снижения ФОТ был в Мурманской области (с апреля по июль включительно), а Еврейская автономная область вообще сумела избежать сокращения. Среди наименее пострадавших преобладают регионы с большой долей бюджетного сектора, поскольку бюджетники в меньшей степени подвержены риску перевода на частичную занятость или резкого сокращения зарплат.

При этом на выплаты семьям с детьми в рамках антикризисных мер государство направило около 640 млрд руб., на повышенные пособия по безработице - 130 млрд руб.

Потери официально нетрудоустроенных граждан - их число может достигать 13 млн человек - оценить невозможно, но вероятно, большая их часть в течение как минимум двух месяцев не имела доходов, указывает НКР.

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