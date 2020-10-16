Новости

Минск объявил Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя 10:58
Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19 10:46
Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило 5 тысяч 10:44
Умственно отсталому волгоградцу выдали водительские права 10:41
Собянин: Москва справится с возможной нехваткой трудовых мигрантов зимой 10:33
Медцентр в Петербурге закупит замороженные человеческие конечности 10:28
Собянин: Москве не нужен "локаут" 10:28
Китайские интернет-пользователи оценили ответ Лаврова США 10:25
В городе на Двине открывается фестиваль "Витебский листопад" 10:22
СМИ: УЕФА может уменьшить число городов Евро-2020 10:19
Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города 10:09
Собянин: Коронавирус набирает обороты 10:09
На Украине заявили о возможности взять в плен глав ДНР и ЛНР 09:57
Нефтехимию поддержат обратными акцизами на этан и сжиженный углеводородный газ 09:54
До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе 09:16
Последствия крупной аварии на МКАД устраняли спасатели 08:59
Повторные выборы в парламент Киргизии могут пройти 20 декабря 08:56
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом 08:51
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 08:14
Более 190 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство" за три года 07:59
Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года 07:51
Минпромторг: Российские производители ежедневно выпускают 9 млн масок 07:44
Петр Бирюков: Завершается капремонт 11 московских поликлиник 07:40
Два горняка получили травмы при землетрясении в Кузбассе 07:23
Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна 06:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 10:19
Рубрика: Спорт

СМИ: УЕФА может уменьшить число городов Евро-2020

Текст: Максим Домчев

В Англии сообщили о планах УЕФА сократить число городов, которые примут матчи финальной части Евро-2020.

Фото: EPA-EFE/Fredrik Varfjell
Определились финалисты плей-офф за право сыграть на Евро-2020

Сообщается о том, что из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций может уменьшить число городов, в который пройдет матчи финальной части Евро-2020, который был перенесен на 2021 год.

По данным The Sun, турнир вполне может пройти только на четырех стадионах. Такой шаг, по данным источника издания, будет вызван желанием сократить число переездов для команд в условиях опасности заражения COVID-19.

Англичане уверены, что из числа городов, которые должны принять финальный турнир неизменно будет исключен Санкт-Петербург, а также Баку. Желанием английской прессы лишить Россию крупных турниров началось еще задолго до чемпионата мира 2018 года. Тогда крупнейшие издания постоянно сообщали о том, что совсем скоро наша страна лишится этого турнира. Но, как показало время, все эти нападки были необоснованны.

В УЕФА пока никак не прокомментировали появившуюся информацию. На текущий момент чемпионат Европы пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации УЕФА Чемпионат Европы по футболу - 2020

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России