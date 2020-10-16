СМИ: УЕФА может уменьшить число городов Евро-2020

В Англии сообщили о планах УЕФА сократить число городов, которые примут матчи финальной части Евро-2020.

Сообщается о том, что из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций может уменьшить число городов, в который пройдет матчи финальной части Евро-2020, который был перенесен на 2021 год.

По данным The Sun, турнир вполне может пройти только на четырех стадионах. Такой шаг, по данным источника издания, будет вызван желанием сократить число переездов для команд в условиях опасности заражения COVID-19.

Англичане уверены, что из числа городов, которые должны принять финальный турнир неизменно будет исключен Санкт-Петербург, а также Баку. Желанием английской прессы лишить Россию крупных турниров началось еще задолго до чемпионата мира 2018 года. Тогда крупнейшие издания постоянно сообщали о том, что совсем скоро наша страна лишится этого турнира. Но, как показало время, все эти нападки были необоснованны.

В УЕФА пока никак не прокомментировали появившуюся информацию. На текущий момент чемпионат Европы пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.