Новости

Группа высокого уровня Союзного государства обсудит отмену роуминга 17:00
ЦБ проверит чистоту несостоявшейся сделки "Яндекса" и банка "Тинькофф" 16:49
Пожарные ликвидировали задымление в подмосковном ТЦ "Красный кит" 16:40
Вышел трейлер сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова 16:21
Сергей Шойгу провел встречу с президентом Казахстана 16:14
В Москве мужчины напали на полицейских на детской площадке 16:13
ЕС не будет во что бы то ни стало заключать торговую сделку с Британией 16:07
В общежитии колледжа в Ярославле из-за COVID-19 изолировали 80 человек 16:00
Мосгорсуд смягчил приговор экс-совладельцу "Росгосстраха" Хачатурову 15:55
Глава КГБ Беларуси предупредил о готовящейся в стране провокации 15:50
Россия и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве 15:41
ГП нашла нарушения в колонии Дагестана, из которой сбежали заключенные 15:35
Министр обороны Беларуси высоко оценил учения ОДКБ 15:32
Кузнецова: Ситуация с принятием детей с ВИЧ меняется в лучшую сторону 15:29
В Москве в выходные ожидается дождь с мокрым снегом 15:28
Шойгу передал министру обороны Казахстана архивные документы времен ВОВ 15:18
Путин пока не собирается говорить с Трампом по телефону 15:17
Шойгу отметил рост объема экспорта российской военной продукции в Казахстан 15:06
Экс-министр обороны Мексики арестован в США из-за связей с наркокартелями 14:54
В Петербурге продлили срок задержания теще погибшего репера 14:52
Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества" 14:39
Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи из-за COVID 14:32
В программу фестиваля в Женеве отобраны два российских сериала 14:11
Открыта регистрация участников МАКС-2021 14:04
Шойгу в Казахстане подпишет договор о военном сотрудничестве 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
16.10.2020 16:49
Рубрика: Экономика

ЦБ проверит чистоту несостоявшейся сделки "Яндекса" и банка "Тинькофф"

Текст: Александр Проценко

Банк России проверит несостоявшуюся сделку по покупке "Яндексом" банка "Тинькофф", чтобы установить, не было бы там "инсайдерской информации". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора и директора Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

Фото: Сергей Куксин/РГ
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка

В сообщении не говорится о каких-то данных, указывающих на наличие инсайда. "Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", - сказал Валерий Лях. Он уточнил, что о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследований. Причиной задержки информации директор департамента назвал заботу о том, чтобы даже опосредовано "не воздействовать на котировки".

Но сама история несостоявшейся сделки вызвала различные толкования в банковской среде. Ибо 22 сентября стало известно, что "Яндекс" договорился с TCS Group о покупке этой кредитной организации, и даже сумма сделки была названа - $5,48 млрд. Но уже 16 октября компании заявили, что сделка не состоится. В сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже было лишь сказано, что покупка "Яндексом" головной компании "Тинькофф банка" - TCS Group - не состоится, так как "стороны не смогли прийти к соглашению". В том же сообщении говорилось, что "после дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькофф", стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены и вступают в силу немедленно".

Другая сторона - "Яндекс" - подтвердил эту информацию, высказав сожаление, и добавил, что "не намерен делать оферты в отношении "Тинькофф". А позже представитель TCS Group, комментируя прекращение переговоров с "Яндексом", а также информацию о возможных переговорах по продаже банка компании МТС, заявил по каналам ТАСС, что "Тинькофф" будет развиваться самостоятельно.

После обнародования этих сообщений акции "Яндекса" на Московской бирже упали на 4,1% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигали 4 560,2 рубля за бумагу (данные торговой площадки на 12:07 мск). В биржевых кругах это снижение объяснялось новостями о том, что сделка между IT-компанией и TCS Group - головной структурой банка "Тинькофф" не состоится.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Компании Информационные технологии Яндекс

Главное сегодня

Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль Росздравнадзора
Правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным днем
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис