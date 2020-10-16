ЦБ проверит чистоту несостоявшейся сделки "Яндекса" и банка "Тинькофф"

Банк России проверит несостоявшуюся сделку по покупке "Яндексом" банка "Тинькофф", чтобы установить, не было бы там "инсайдерской информации". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора и директора Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.

В сообщении не говорится о каких-то данных, указывающих на наличие инсайда. "Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", - сказал Валерий Лях. Он уточнил, что о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследований. Причиной задержки информации директор департамента назвал заботу о том, чтобы даже опосредовано "не воздействовать на котировки".

Но сама история несостоявшейся сделки вызвала различные толкования в банковской среде. Ибо 22 сентября стало известно, что "Яндекс" договорился с TCS Group о покупке этой кредитной организации, и даже сумма сделки была названа - $5,48 млрд. Но уже 16 октября компании заявили, что сделка не состоится. В сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже было лишь сказано, что покупка "Яндексом" головной компании "Тинькофф банка" - TCS Group - не состоится, так как "стороны не смогли прийти к соглашению". В том же сообщении говорилось, что "после дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькофф", стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены и вступают в силу немедленно".

Другая сторона - "Яндекс" - подтвердил эту информацию, высказав сожаление, и добавил, что "не намерен делать оферты в отношении "Тинькофф". А позже представитель TCS Group, комментируя прекращение переговоров с "Яндексом", а также информацию о возможных переговорах по продаже банка компании МТС, заявил по каналам ТАСС, что "Тинькофф" будет развиваться самостоятельно.

После обнародования этих сообщений акции "Яндекса" на Московской бирже упали на 4,1% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигали 4 560,2 рубля за бумагу (данные торговой площадки на 12:07 мск). В биржевых кругах это снижение объяснялось новостями о том, что сделка между IT-компанией и TCS Group - головной структурой банка "Тинькофф" не состоится.