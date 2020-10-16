Boeing 737 MAX признали безопасным

Европейское агентство по авиационной безопасности признало пригодными для эксплуатации самолеты Boeing 737 MAX, передает Bloomberg со ссылкой на заявление исполнительного директора Патрика Кая.

"Анализ показывает, что самолет надежный, и достигнутый уровень безопасности достаточно высок", - констатировал Кай. По его словам, в настоящее время агентство работает над проектом соответствующей директивы. Предположительно документ будет готов уже в ноябре.

Таким образом, до конца 2020 года стоит ожидать возобновления полетов почти 2 тысяч зарегистрированных в ЕС Boeing 737 MAX.

Напомним, самолеты этой модели были поставлены на прикол практически по всему миру еще весной прошлого года, после двух катастроф с участием лайнеров авиакомпаний Ethiopian Airlines и индонезийской Lion Air. Тогда погибли 346 человек.