Что предлагают ученые Беларуси национальной экономике

Если оценить масштаб производства светодиодов, который оценивается в мире почти в $15 млрд в год, то становится понятным, почему и белорусские ученые с таким азартом ищут им применение. Директор академического центра оптоэлектронных технологий Юрий Трофимов пояснил, например, что его коллеги уже предложили технологию, которая позволяет создавать светодиоды с заданными спектральными характеристиками излучения, который привычнее именовать "умным светом".

В основе новейшей технологии, по его словам, которые приводит БЕЛТА, лежат собственные ноу-хау в области люминофоров. Как-то ботаники приходят с предложением: "сделайте искусственное солнце, чтобы выращивать розы". На первый взгляд - задача не сложная, но дело в том, что почти половина успеха зависит от правильного спектра.

"Начали создавать светильники и увеличили количество бутонов, длину стебля, перевели цветы в другую ценовую категорию. Учитывая, какой спектр лучше поглощается растениями, можно получить максимальный результат", - отметил ученый.

Кроме того, освещение оказывает большое влияние и на самочувствие человека. "Утром холодный спектр заряжает энергией, а засыпать надо при теплом свете. Причем спектральные диапазоны зависят и от генов. Арабы, например, которые живут в жарком климате, любят холодный свет, а скандинавы - теплый. Кстати, мы делали освещение для салонов самолетов: от него тоже зависит, как будут чувствовать себя пассажиры на протяжении полета", - обратил внимание директор центра.

Кстати, еще одна интересная разработка белорусских ученых, правда, из иной области - лазерно-плазменный двигатель для коррекции орбиты малых спутников. Специалисты научились "создавать импульсы, которые позволят проводить даже минимальные корректировки, настраиваться на определенную точку. Такая система потребляет мало энергии, а ее вес может составлять несколько десятков граммов. Данное направление развивается по программе Союзного государства, выполнение которой заканчивается в этом году. Затем разработка будет проходить испытания". Об этом сообщил агентству руководитель Института физики Максим Богданович.

Над космические проектами трудятся и ученые Института порошковой металлургии. Именно им принадлежит разработка подложки зеркала сборной конструкции из карбидокремниевой керамики со стеклопокрытием. Дело в том, уточняют эксперты, что к оптическим зеркалам космических телескопов предъявляются жесткие требования и по характеристикам, и по условиям эксплуатации.

Свойства карбидокремниевой керамики позволяют проектировать зеркала с большой степенью облегчения, обладающие при этом высокой размерной стабильностью и низким коэффициентом термодеформаций.

Многопрофильный характер отличает и взаимоотношения ученых РБ с медицинскими центрами республики. Академия наук, в частности, сотрудничает с Минздравом не только в области создания новых фармацевтических препаратов, разработки генетических технологий, использования стволовых клеток, но и в сфере построения электронного здравоохранения. Именно академическое сообщество выступило разработчиком электронного рецепта и единой компьютеризированной системы медперсонала.

Не остались белорусские исследователи в стороне и от поисков методов борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Во-первых, создана межведомственная рабочая группа по его преодолению, которая рассматривает не только проблему создания лекарственного средства против масштабного заболевания. Ученые биоинформатики с помощью суперкомпьютеров нашли структуры, способные стать прообразом препарата, который мог бы блокировать определенные белки коронавируса, его рецепторные поверхности.

Особая необходимость во время пандемии возникла и в системах защиты. Одна из новейших белорусских разработок - ткань, металлизированная ионами серебра и меди. Создана и система воздействия на кровь с помощью оптического света, чтобы бороться с микробными, бактериальными и вирусными воздействиями на организм. "Мы ее опробовали на других типах заболеваний, но считаем, что она может быть эффективна и против COVID-19", - полагает один из руководителей Академии наук РБ Сергей Чижик.

Следит академическое сообщество и за мировыми тенденциями в сфере материаловедения. К примеру, графен сейчас во всем мире считается перспективным материалом, который может во многом заменить кремний. А белорусским ученым удалось получить графеноподобный материал. На его основе уже организована работа над новыми типами накопителей энергии.

А вот в связи с предстоящим в начале будущего года запуском первенца атомной энергетики в Островце, белорусские химики предложили технологию комплексной переработки жидких радиоактивных отходов. Она основана на использовании как сорбционных материалов, которые позволяют селективно извлекать долгоживущие радионуклиды, так и каталитических, мембранных.

Следует добавить, что на базе академических центров страны функционирует более 150 производств различного масштаба: лаборатории, опытно-промышленные участки и полноценные заводы. Ежегодно по разработкам белорусских ученых внедряют более 250 новшеств, резюмирует агентство.