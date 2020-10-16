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16.10.2020 23:55
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл СКА благодаря дублю Акулова

Текст: Максим Домчев
ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграл СКА - 3:1.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В пятницу в центральном матче игрового дня чемпионата КХЛ в Москве ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. В первом периоде команды обменялись голами. На гол нападающего хозяев Михаила Науменкова ответил точным броском Кирилл Марченко.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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Под занавес второго периода Константин Окулов вывел ЦСКА вперед, он же в начале заключительной двадцатиминутки оформил дубль, установив окончательный результат - 3:1.

Благодаря этой победе ЦСКА оторвался от СКА на три очка. В активе столичных армейцев стало 27 очков, у команды с берегов Невы, которой снова руководил первый вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг, - 23.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Чемпионат КХЛ 2020/2021

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