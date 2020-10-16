Новости

Спин-офф "Мистера Мерседеса" про Холли Гибни продлен на второй сезон 15:24
У сериала "Мандалорец" появится спин-офф про Кару Дюн 15:00
Вышел первый трейлер экранизации игры Monster Hunter с Миллой Йовович 15.10.2020
Мультфильм Pixar "Душа" получил новый трейлер и дату премьеры 15.10.2020
Названы актеры-рекордсмены по количеству и длительности секс-сцен 15.10.2020

Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс сыграют в "космической" комедии Netflix

Новости
    16.10.2020, 14:52
Текст:   Олег Усков
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Reuters
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо определился со своим следующим кинопроектом. Согласно Deadline, Лео появится в комедии Netflix с крайне звездным кастом.

Фото: kinopoisk.ru
Мультфильм Pixar "Душа" получил новый трейлер и дату премьеры

А именно, компанию актеру в ленте "Не смотри вверх" (Don`t Look Up) составят Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мерил Стрип, Мэттью Перри, Химеш Патель.

Режиссер, сценарист и сопродюсер - лауреат "Оскара" Адам Маккей, ("Игра на понижение", "Власть").

В центре истории - два заштатных астронома, которые отправятся в промотур, чтобы предупредить человечество о предстоящей фатальной катастрофе - приближающемся к Земле астероиде.

По датам определенности пока нет. Предположительно премьеру можно ждать в следующем году.

Новости

Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 15.10.2020
Вышел тизер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 15.10.2020
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта 15.10.2020
Умер оператор фильмов Скорсезе Кент Л. Уэйнкфорд 15.10.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер файтинг-боевика "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем 14.10.2020
Опубликованы постеры и график выхода серий второго сезона "Мандалорца" 13.10.2020
"Все пьют водку": Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия" 12.10.2020
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Сандра Буллок и "Дэдпул" могут сняться в романтическом экшне 14.10.2020
Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет 09.10.2020
Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров 08.10.2020
⧣ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел впечатляющий трейлер четвертого сезона "Короны" 13.10.2020
СМИ: Netflix снимет сериал про молодого Шерлока Холмса 13.10.2020
Вышел трейлер пеплума Netflix "Варвары" 13.10.2020