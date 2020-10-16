Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс сыграют в "космической" комедии Netflix

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо определился со своим следующим кинопроектом. Согласно Deadline, Лео появится в комедии Netflix с крайне звездным кастом.

А именно, компанию актеру в ленте "Не смотри вверх" (Don`t Look Up) составят Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мерил Стрип, Мэттью Перри, Химеш Патель.

Режиссер, сценарист и сопродюсер - лауреат "Оскара" Адам Маккей, ("Игра на понижение", "Власть").

В центре истории - два заштатных астронома, которые отправятся в промотур, чтобы предупредить человечество о предстоящей фатальной катастрофе - приближающемся к Земле астероиде.

По датам определенности пока нет. Предположительно премьеру можно ждать в следующем году.