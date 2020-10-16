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16.10.2020 14:21
Рубрика: Происшествия

Списанные амфибии Бе-200 предложили направлять за рубеж для тушения пожаров

Текст: Иван Петров
Создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров предлагает госкорпорация Ростех. Согласно их замыслу, эскадрилья сможет быть задействована для тушения лесных пожаров за рубежом "в рамках гуманитарных проектов". С такой инициативой на форуме "Гидроавиасалон" выступил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, это позволит обновить парк самолетов МЧС России, стимулировать заказы на экспортные поставки техники и удовлетворить заявки о помощи в тушении лесных пожаров со стороны зарубежных партнеров.
Фото: архив ТАНТК Фото: архив ТАНТК
Фото: архив ТАНТК

Отмечается, что в настоящее время существует устойчивый спрос на сезонную аренду самолетов-амфибий с экипажами, имеющими опыт пожаротушения. Вместе с тем удовлетворить все поступающие заявки нет возможности из-за ограниченного числа самолетов-амфибий.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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По словам Чемезова, многие страны, где остро стоит проблема природных пожаров, но в парке не имеется подобной техники, просят Россию предоставить ее на сезонной основе. "Помочь удается не всегда, поскольку самолеты этого типа активно задействуются в работах на территории России", - пояснил глава госкорпорации, добавив, что создание специализированной эскадрильи станет важным международным гуманитарным проектом.

"При этом нашим приоритетом остается наращивание возможностей авиационного пожаротушения российского МЧС, и мы рассчитываем, что в ближайшее время в рамках обновления парка Бе-200 будет принято решение о заказе МЧС 6 новых самолетов. Это позволит начать формирование новой эскадрильи, основу которой составят выведенные из эксплуатации МЧС Бе-200 ранних годов производства", - сказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

В госкорпорации рассказали, что реализация инициативы должна быть увязана с законодательными изменениями, которые позволят на системной основе использование воздушных судов государственной и экспериментальной авиации в коммерческих целях для оказания услуг по пожаротушению.

Стоит напомнить, что в этом году российские Бе-200ЧС привлекались к тушению природных пожаров в Турции. С 16 июня экипажи участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах и локациях. Общий налет тогда составил около 500 часов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские Бе-200ЧС тушат пожары в Турции

"Самолеты-амфибии зарекомендовали себя как надежные машины, способные эффективно бороться с лесными пожарами, - отмечают в Ростехе. - Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации предполагают, что деятельность эскадрильи будет иметь и прямой коммерческий эффект, выраженный в экспортных заказах на российскую авиатехнику".

Бе-200 производятся Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева Объединенной авиастроительной корпорации.

Происшествия ЧП Пожары Компании Госкорпорации Ростех

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