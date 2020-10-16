До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе

Считается, что удел пенсионеров - это шахматы и вязание, однако врачи считают: спорт и физкультура являются основой долголетия. Причем пожилые люди могут также практиковать силовые виды спорта и посещать фитнес-клубы.

"По возрасту в плане посещений фитнес-клубов никаких ограничений нет. Ходить можно в любом возрасте. Более того, спорт и различная физическая активность людям в возрасте крайне показаны. Вопрос только в дозировке и интенсивности", - заявил aif.ru завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, профессор Евгений Ачкасов.

Ведь с возрастом отмечается нехватка мышечной массы, и как раз физическая активность позволяет поддерживать баланс.

При этом для занятий пожилым людям необходимо проконсультироваться со спортивным врачом. Он поможет подобрать оптимальные нагрузки, соответствующие целям тренировки, будь то наращивание мышечной массы или снижение веса. Кроме того, необходимо получить консультацию терапевта, электрокардиографическое и геронтологическое обследование.

В общем, как считает Евгений Ачкасов, пенсионеры вполне могут посещать фитнес-клубы в любом возрасте и поддерживать свое здоровье.