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16.10.2020 11:11
Рубрика: В мире

Экипаж британской атомной подлодки подхватил COVID-19 в стриптиз-клубе

Текст: Александр Гусаров

Более 35 членов экипажа подводной лодки ВМС Великобритании "Vigilant" заразились коронавирусом после захода на военную базу Кингс-Бей в американском штате Джорджия. Как сообщает USNI News, это произошло после того, как моряки ее Величества грубо нарушили правила изоляции, установленные на боевом корабле с межконтинентальными баллистическими ракетами "Trident" на борту.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Как выяснилось, английские подводники самовольно покинули подводную лодку и отправились на расположенные в окрестностях военно-морской базы США пляжи. По данным таблоида Daily Mail, там британские "морские волки" прошлись по местным барам и стриптиз-клубам, где и подхватили COVID-19.

Представитель министерства обороны Великобритании отказался комментировать инцидент, сославшись на то, что "королевский флот не сообщает об операциях подводных лодок". Впрочем, в том, что ЧП негативно отразилось на боеготовности атомной субмарины, треть экипажа которой теперь выведена из строя, сомнений нет.

Напомним, что "Vigilant" является одной из четырех атомных подводных лодок класса "Vanguard" британских ВМС, обеспечивающих ядерное сдерживание. Ранее экипаж этого же корабля уже попадал в новостные и криминальные сводки, после того, как в 2017 году на его борту нашли наркотики. В результате того инцидента девять моряков "Vigilant" были списаны на берег и уволены со службы за вскрывшиеся факты употребления кокаина, вызова проститутки и организации вечеринки на борту боевого корабля.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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