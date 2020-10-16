Экс-министр обороны Мексики арестован в США из-за связей с наркокартелями

Бывший министр обороны Мексики Сальвадор Сьенфуэгос был арестован в четверг вечером сотрудниками Управления США по борьбе с наркотиками (DEA). Как сообщила газета El Universal, задержание произошло в аэропорту Лос-Анджелеса, а об инциденте был проинформирован глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

На данный момент известно, что отставного 72-летнего генерала Сьенфуэгоса, руководившего национальным оборонным ведомством с 2012 по 2018 гг., в США подозревают в связях с мексиканскими наркокартелями, коррупции и отмывании денежных средств. Другие подробности ареста бывшего высокопоставленного чиновника в правительстве экс-президента Мексики Энрике Пенья Ньето пока не приводятся. При этом, по данным СМИ, Вашингтон заранее не поставил Мехико в известность о готовящемся резонансном задержании.

Как пишет The New York Times, Сальвадор Сьенфуэгос стал первым высшим мексиканским офицером, арестованным в США по обвинениям в незаконном обороте наркотиками. А его дело, очевидно, связанно с более широкой проблемой коррупции в мексиканских вооруженных силах.