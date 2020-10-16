ЕС не будет во что бы то ни стало заключать торговую сделку с Британией

Евросоюз заинтересован в торговой сделке с Соединенным Королевством, но не любой ценой, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы едины и полны решимости работать над достижением сделки, но не любой ценой", - сказал Мишель, комментируя недавнее заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что диалог продолжится лишь в случае уступок со стороны ЕС.

Переговорный процесс между Брюсселем и Лондоном буксует многие месяцы, теперь он фактически зашел в тупик. Обе стороны готовятся к развитию ситуации по плохому сценарию: не исключено, что 1 января 2021 года - после завершения переходного периода по Brexit - вся торговля через Ла-Манш будет вестись по нормам Всемирной торговой организации. Этот вариант сулит многомиллиардные убытки европейским и британским компаниям.