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16.10.2020 23:00
Рубрика: Спорт

FIDE отложила возобновление турнира претендентов до весны 2021 года

Текст: Максим Домчев
Международная шахматная федерация (FIDE) объявила, что турнир претендентов на шахматную корону возобновится не раньше весны 2021 года.

Турнир претендентов стартовал 17 марта в Екатеринбурге. В нем принимают участие восемь гроссмейстеров. Однако после партий первого круга из-за пандемии было принято решение приостановить соревнования. После семи туров лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.

Фото: Getty Images
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Позднее в FIDE сообщили, что турнир может быть возобновлен 1 ноября.

Однако сейчас стало очевидно, что в текущей ситуации с распространением COVID-19 в установленные сроки турнир не пройдет.

"К сожалению, ФИДЕ вынуждена отложить возобновление турнира кандидатов до весны 2021. года. Основная причина переноса мероприятия - конечно же, обеспокоенность, связанная с благополучием игроков в разгар второй волны пандемии", - говорится в сообщении на официальном сайте FIDE.

Спорт Шахматы

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