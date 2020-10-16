FIDE отложила возобновление турнира претендентов до весны 2021 года

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила, что турнир претендентов на шахматную корону возобновится не раньше весны 2021 года.

Турнир претендентов стартовал 17 марта в Екатеринбурге. В нем принимают участие восемь гроссмейстеров. Однако после партий первого круга из-за пандемии было принято решение приостановить соревнования. После семи туров лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.

Позднее в FIDE сообщили, что турнир может быть возобновлен 1 ноября.

Однако сейчас стало очевидно, что в текущей ситуации с распространением COVID-19 в установленные сроки турнир не пройдет.

"К сожалению, ФИДЕ вынуждена отложить возобновление турнира кандидатов до весны 2021. года. Основная причина переноса мероприятия - конечно же, обеспокоенность, связанная с благополучием игроков в разгар второй волны пандемии", - говорится в сообщении на официальном сайте FIDE.